Dünya Yunan basını Abdülhamid Han haberleriyle çalkalanıyor Bizim neden sondaj gemimiz yok?
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Yunan basını Abdülhamid Han haberleriyle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

Türkiye'nin en modern sondaj gemisi Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta Doğu Akdeniz görevine başlıyor. "Bizim neden sondaj gemimiz yok" diyen Yunan basını ise Abdülhamid'in görev yerinin neresi olabileceğine ilişkin ihtimalleri de tek tek sıraladı. Ülkenin birçok yayın organında geminin özellikleri sıralanırken, Bakan Dönmez'in Abdülhamid Han'ın 'Türk deniz sorumluluk alanları içinde' faaliyet yürüteceğini söylediğinin altı çizildi.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan basını Abdülhamid Han haberleriyle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?
Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta Doğu Akdeniz görevine başlıyor.

Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" dedi.

  • Abdülhamid Han'ın varlığı zaten halihazırda bir süredir Yunanistan'ın gündemini meşgul etmekteydi. Sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli olunca, gazeteler Abdülhamid Han'ı yeniden manşetlerine taşıdı.

ÖZELLİKLERİ TEK TEK SIRALANDI

Sabah'ın haberine göre; Yunan gazetesi Kathimerini, Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarihten bahsederek, Bakan Dönmez'in sondaj gemisinin 'Türk deniz sorumluluk alanları içinde' faaliyet yürüteceğini söylediğinin altını çizdi. Avgi adlı internet gazetesi ise Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta yola çıkacağını ifade ederek geminin özelliklerinden şöyle bahsetti: "Abdülhamid Han 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde. 7. nesil gemi, Türkiye'nin sondaj filosunun en güçlüsü olarak kabul ediliyor. Gemi, 12 bin-12 bin 500 metre derinlikle çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapma kabiliyetine sahip ve 6. nesil gemilere göre çok daha ileri bir teknolojiye sahip."

'GEMİ NEREYE GİDECEK'

Parapolitika gazetesi de Abdülhamid Han'ın gücünden bahsetti. Ayrıca Yunanistan'ın böyle bir sondaj gemisinin olup olmadığıyla ilgili de açıklama yapan gazete, "Diplomatik kaynaklar Yunan yargı yetkisi altındaki bir bölgeye araştırma gemisi gönderme planının olmadığını öne sürdüler" sözlerine yer verdi.

  • Gazete Türkiye'nin Atina'nın Girit çevresinde herhangi bir hareketini önlemek istediğini iddia etti.

Yunan basını Abdülhamid Han'ın özelliklerinden bahsettiği kadar bu geminin nerede sondaj yapacağını da merak ediyor. Türkiye'nin 7. nesil sondaj gemisi haftalardır Yunan basınında manşetlerden düşmüyor. Geminin rotası konusunda Atina basını temelde 3 güzergah üzerinde duruyor:

Bakan Dönmez açıkladı: Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve başlıyor
EKONOMİ
Bakan Dönmez açıkladı: Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve başlıyor

OLASILIKLAR ANALİZ EDİLDİ

1. Abdülhamid Han'ın Türkiye sınırına yakın bir bölgede faaliyet göstermesi. Yunan basını bu olasılığın oldukça düşük olduğunu belirtiyor.

2. Türkiye'nin Türk karasuları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sondaj yapması... Birkaç hafta önce KKTC ihtimali üzerinde duran Yunan basını, Atina'nın Adülhamid Han'ın hamlelerini tahmin etmek için akademisyenlerden bilgi aldığını ifade etmişti.

3. Doğu Akdeniz'de 2020 yılındaki Oruç Reis geriliminin yaşandığı yerde faaliyet göstermesi.

2020 yılının Ağustos ayında, Antalya açıklarında doğal gaz arama çalışmalarını devam ettiren Oruç Reis, Yunan savaş gemileri tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Türk donanması da duruma müdahale ederek Yunan tarafının uzaklaşmasını sağlamıştı. O günlerde iki ülke bir deniz savaşının eşiğine gelmişti.

Filonun en güçlüsü ’Abdülhamid Han’ gemisi göreve hazır
FOTOĞRAF 10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda sürüyor.
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Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemideki çalışmaların 25 gün içinde tamamlanarak göreve hazır hale geleceği öğrenildi.
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Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemi vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yoldan geçen vatandaşlar mola verip geminin oluşturduğu muhteşem manzarayı izleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.<br>
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GURUR TABLOSU<br><br>Bazı vatandaşlar da sahil kenarında kamp kurarak hem deniz keyfini yaşıyor, hem de 'gurur' tablosunu izleyerek gününü geçiriyor.
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FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ<br><br>Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.
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Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.
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15 TEMMUZ'DA GÖREVE BAŞLAYACAK<br><br>Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin 15 Temmuz'da göreve başlamasının planlandığı öğrenildi.
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ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?<br><br>Abdülhamid Han sondaj gemisi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 68 bin groston ağırlığa sahip. <br><br>Maksimum 12 bin 200 metre derinlikte sondaj, 3 bin 600 metre derinlikte operasyon yapabiliyor. Kule yüksekliği 104 metre, mürettebat kapasitesi ise 200 kişi olarak açıklandı.<br><br><br><br>
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Filonun en güçlüsü ’Abdülhamid Han’ gemisi göreve hazır
Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü sondaj gemisinde son hazırlıklar hızla sürerken 25 gün içerisinde göreve hazır olmasının beklendiği bildirildi. Gurur duyan vatandaşlar karşısına kamp kuruyor. Devasa gemiyi yoldan geçerken görenler de durup fotoğraf çektirmeden bölgeden ayrılmıyor.


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Yunan basını Abdülhamid Han haberleriyle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

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