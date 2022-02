Yunan Dışişleri Bakanına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert cevap

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal girişimi devam ederken insanlar korku içerisinde ülkelerini terk etmeye başladı.

Mültecilere karşı uyguladıkları insanlık dışı muamelelerle gündeme gelen Yunanistan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucu oluşan mülteci hareketliliği bahane ederek Türkiye'yi hedef aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, ''Dünya kamuoyu uluslararası hukuka saygı ve sınırların dokunulmazlığı konusunda son derece bilinçliyken, Türkiye'nin Ukrayna'daki durumu fırsatçı bir şekilde kullanmaya çalışması sadece zararlı olacaktır.'' dedi. Açıklama üzerine;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

''Dünya Ukraine'da yaşanan trajediye odaklanırken, arkadaşım Nikos 🇬🇷 tek hobisine odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak.

Bu kadar özveri ve bu kadar çaba, bu kadar saçmalık. Çok üzücü!'' cevabını verdi.

While the world is focused on the tragedy unfolding in #Ukraine, my friend Nikos 🇬🇷 is focused on his sole hobby: Defamation of Türkiye in any condition.



Such dedication and so much effort put on such nonsense. So sad! https://t.co/yqy5C3AmWh — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 26, 2022

