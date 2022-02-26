Dünya Yunan Dışişleri Bakanına Mevlüt Çavuşoğlundan sert cevap
AVRUPA

Yunan Dışişleri Bakanına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert cevap

Ukrayna'nın işgali karşısında Rusya'ya tepkiler devam ederken çatışmalardan kaçan halk sınırlara akın etti. Mülteciler, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu ülkelere geçiş yapamaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucu oluşan mülteci hareketliliği bahane ederek Türkiye'yi hedef aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yunan Dışişleri Bakanına Mevlüt Çavuşoğlundan sert cevap
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Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal girişimi devam ederken insanlar korku içerisinde ülkelerini terk etmeye başladı.

Mültecilere karşı uyguladıkları insanlık dışı muamelelerle gündeme gelen Yunanistan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucu oluşan mülteci hareketliliği bahane ederek Türkiye'yi hedef aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, ''Dünya kamuoyu uluslararası hukuka saygı ve sınırların dokunulmazlığı konusunda son derece bilinçliyken, Türkiye'nin Ukrayna'daki durumu fırsatçı bir şekilde kullanmaya çalışması sadece zararlı olacaktır.'' dedi. Açıklama üzerine;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

''Dünya Ukraine'da yaşanan trajediye odaklanırken, arkadaşım Nikos 🇬🇷 tek hobisine odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak.

Bu kadar özveri ve bu kadar çaba, bu kadar saçmalık. Çok üzücü!'' cevabını verdi.

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