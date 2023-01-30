Yunan koramiralden TCG Anadolu yorumu: Çok büyük gelişme

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TCG Anadolu
Türkiye'nin Arnavutluk ve Libya'daki askeri varlığına işaret eden emekli koramiral, "Muhtemel bir çatışma durumunda Türkiye'nin niyetleri arasında Yunan Silahlı Kuvvetlerini dağıtmak var. Türkiye siyasi, askeri ve diplomatik olarak Yunanistan'ı kuşatmaya çalışıyor. Bunu da Libya ve Balkanlar üzerinden yapıyor. Bu da onun etki alanının Ege'nin daha batısına uzandığı anlamına gelir. Bu bizi ilgilendirmesi gereken bir şey" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin balistik füzelerine dikkat çekenamiral, "Ama gerçekçi olmalıyız. Bizim de Türkiye gibi üretmemiz gerekiyor. Hava savunma sistemimiz Türkiye balistik füzelerini hesaba katmalı" dedi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin birkaç yıl için denizaltılar konusunda çok büyük ilerleme kaydedeceğini da vurgulayan Martzoukos, Mavi Vatan'ın Yunanistan'ın egemenlik haklarına zarar verdiğini söyledi.