Yunan koramiralden TCG Anadolu yorumu: Çok büyük gelişme

, ülkesinin Türkiye ile olan gerginliğine ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Martzoukos, Türkiye'nin Yunanistan'ı askeri, siyasi ve diplomatik olarak kuşatmaya çalıştığını ileri sürdü. Tarih boyunca Türkiye'nin emin olmadan herhangi bir hamlede bulunmadığını belirten Martzoukos, Türkiye'nin yeni elektronik harp silah sistemlerinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

, ülkesinin Türkiye ile olan gerginliğine ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Martzoukos, Türkiye'nin Yunanistan'ı askeri, siyasi ve diplomatik olarak kuşatmaya çalıştığını ileri sürdü. Tarih boyunca Türkiye'nin emin olmadan herhangi bir hamlede bulunmadığını belirten Martzoukos, Türkiye'nin yeni elektronik harp silah sistemlerinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

"SİHA'ların konuşlandırılacağı TCG Anadolu çok büyük bir gelişme. Eminim ki Türkiye, Yunanistan'ın ve hatta Güney Kıbrıs'ın planlarını daha karmaşık hale getirmek için Ege hariç diğer alanlarda kullanabilir"

"SİHA'ların konuşlandırılacağı TCG Anadolu çok büyük bir gelişme. Eminim ki Türkiye, Yunanistan'ın ve hatta Güney Kıbrıs'ın planlarını daha karmaşık hale getirmek için Ege hariç diğer alanlarda kullanabilir"

Türkiye'nin Arnavutluk ve Libya'daki askeri varlığına işaret eden emekli koramiral, "Muhtemel bir çatışma durumunda Türkiye'nin niyetleri arasında Yunan Silahlı Kuvvetlerini dağıtmak var. Türkiye siyasi, askeri ve diplomatik olarak Yunanistan'ı kuşatmaya çalışıyor. Bunu da Libya ve Balkanlar üzerinden yapıyor. Bu da onun etki alanının Ege'nin daha batısına uzandığı anlamına gelir. Bu bizi ilgilendirmesi gereken bir şey" ifadelerini kullandı.