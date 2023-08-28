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Yunan medyası Dedeağaç'ı askeri üsse çeviren ABD'ye yangınlara müdahale etmediği için tepkili

Yunanistan'ın Meriç ve Dedeağaç bölgesinde çıkan orman yangınları 10 gün geçmesine rağmen söndürülemedi. Her geçen gün daha da büyüyen alevlerle amansız mücadele sürerken, bölgeyi askeri üsse çeviren ABD'nin herhangi bir yardımda bulunmaması ise tepki çekti. Yunan medyası, yaşananlara ilişkin "Böyle zor bir dönemde ABD'nin ülkemize karşı tutumu güçlü soru işaretleri taşıyor" başlıkları attı.

20:19 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yunanistan basını, tarihin en büyük orman yangınlarını söndürme faaliyetlerine destek vermeyen ABD'ye tepki gösterdi.

Yunanistan basını, tarihin en büyük orman yangınlarını söndürme faaliyetlerine destek vermeyen ABD'ye tepki gösterdi.

Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangının Yunanistan'ın son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olduğu bildirildi. Yunanistan Meteoroloji Dairesinin, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, 23 Ağustos'a kadarki süreçte Dedeağaç ve Meriç Bölgesi genelinde yanan ormanlık alan 720 bin dönümün üzerine çıktı. Bu yangın, Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olarak raporda yer aldı.

Yunan medyası Dedeağaç'ı üsse çeviren ABD'ye yangınlara müdahale etmediği için tepkili

Yunan medyasından News Break isimli haber sitesi, küle dönen Dedeağaç'ı askeri üsse çeviren ABD'nin yangınlara karşı kılını kıpırdatmamasına tepki gösterdi.

Yunan medyasında yer alan 'ABD, Dedeağaç'ı vuran yıkıcı yangınlara müdahale etmedi' başlıklı haber.

"Böyle zor bir dönemde ABD'nin ülkemize karşı tutumu güçlü soru işaretleri taşıyor"

"ABD üssüne dönüştürülen Dedeağaç günlerdir ateş altında. İtfaiyeciler, karadan ve havadan ellerinden geleni yapıyor ama görünen o ki bu yeterli değil."
denilen haberde,
"Bir yanda Dedeağaç yanarken ABD Büyükelçisi'nin herhangi bir açıklama yapmaması, diğer yanda bölgedeki ABD üssünün ilgisizliği. Böyle zor bir dönemde Amerika'nın ülkemize karşı tutumu konusunda güçlü sorular ortaya atıyor."
ifadelerine yer verildi.

"Amerikalı birisi trafik kazası geçirse polisten önce orada olurlardı!"

"ABD'nin Dedeağaç Üssü neden yıkıcı yangınların söndürülmesine yardımcı olmuyor?"
tepkisi yöneltilen haberde,
"Amerikalı bir çalışanın karıştığı bir trafik kazası olsa bile, trafik polisinden önce üs yetkilileri olay yerine koşardı!"
denildi.

Dedeağaç'taki ABD varlığı

Dedeağaç özellikle Ukrayna savaşı üzerine ABD ordusunun Avrupa’daki en önemli lojistik üslerinden biri haline geldi. Avrupa’ya yapılan silah sevkiyatının büyük bölümü Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. ABD’nin binlerce tankı, helikopteri, mühimmatı ve askeri personeli önce buraya, daha sonra kıta içine taşındı. Atina, 2021’de imzalanan savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde 156’ncı motorlu topçu taburuna ait “Yanuli” kışlasını ABD’ye üs olarak tahsis etmişti.



#Yunanistan
#ABD
#Yangın
#Dedeağaç Üssü
#Orman Yangını
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