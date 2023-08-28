Yunan medyası Dedeağaç'ı askeri üsse çeviren ABD'ye yangınlara müdahale etmediği için tepkili

Yunanistan basını, tarihin en büyük orman yangınlarını söndürme faaliyetlerine destek vermeyen ABD'ye tepki gösterdi.
Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangının Yunanistan'ın son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olduğu bildirildi. Yunanistan Meteoroloji Dairesinin, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, 23 Ağustos'a kadarki süreçte Dedeağaç ve Meriç Bölgesi genelinde yanan ormanlık alan 720 bin dönümün üzerine çıktı. Bu yangın, Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olarak raporda yer aldı.
Yunan medyası Dedeağaç'ı üsse çeviren ABD'ye yangınlara müdahale etmediği için tepkili
Yunan medyasından News Break isimli haber sitesi, küle dönen Dedeağaç'ı askeri üsse çeviren ABD'nin yangınlara karşı kılını kıpırdatmamasına tepki gösterdi.
"Böyle zor bir dönemde ABD'nin ülkemize karşı tutumu güçlü soru işaretleri taşıyor"
"Amerikalı birisi trafik kazası geçirse polisten önce orada olurlardı!"
Dedeağaç'taki ABD varlığı
Dedeağaç özellikle Ukrayna savaşı üzerine ABD ordusunun Avrupa’daki en önemli lojistik üslerinden biri haline geldi. Avrupa’ya yapılan silah sevkiyatının büyük bölümü Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. ABD’nin binlerce tankı, helikopteri, mühimmatı ve askeri personeli önce buraya, daha sonra kıta içine taşındı. Atina, 2021’de imzalanan savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde 156’ncı motorlu topçu taburuna ait “Yanuli” kışlasını ABD’ye üs olarak tahsis etmişti.