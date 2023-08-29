Yunan medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven Arnavutluk Başbakanı Rama'ya sansür

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv)
Yunan medyasına Kathimerini'ye röportaj veren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un Türkiye ve Yunanistan'la ilişkileri başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili demeç verdi. Ancak Kathimerini'nin röportajda Rama'nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili cümlelerini yayınlamadığı ortaya çıktı. Rama daha sonra bu kısımları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
'Röportajın özel bir kısmı gazetenin baskısında yok'
Yunan Eidiseis haber sitesi, Rama'nın röportajına atıf yapılarak Kathemerini'nin konuşmanın tamamına yer vermediği duyurdu. Haberde, "Şaşırtıcı bir şekilde, röportajın özel bir kısmı gazetenin baskısında yer almazken, Arnavutluk Başbakanı'nın resmi sayfasında yayınlandı" ifadeleri kullanıldı.
Arnavutluk Başbakanı Rama: Bu bir komplo teorisi
Arnavutluk Başbakanı ise bu soruya "bu bir komplo teorisidir" yanıtını verdi.
- Anadolu Ajansı'nın Tiran muhabiri de dün yayınladığı haberde Edi Rama'nin paylaşımını haber yaptı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la stratejik ortaklık anlaşmamız var ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da (Yunanistan Başbakanı) Kiryakos Miçotakis arasında, Yunanistan ve Türkiye arasında bir seçim yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Biz her ikisini de seviyoruz. Sizin birbirinizi çok sevmemeniz, bizim açımızdan ikinizi de sevmemiz için sorun olmamalı."
'Mücadelesini sürdürmek için Arnavutluk'a ihtiyacı yok'
Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları konusuna da değinen Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan asla, hiçbir zaman bu konu hakkında neler olup bittiğini sormadı. Asla. Hiçbir zaman. Mücadelelerini sürdürmek için onun (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Arnavutluk'a ihtiyacı yoktur" görüşünü paylaştı.
'Erdoğan Kıbrıs konusunda anlaşmaya cesaret olan biri'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan karşıtı olmadığını vurgulayan Rama, "Şunu çok iyi bildiğinize inanıyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz başbakanken bile Kıbrıs konusunda masaya bir anlaşma atmaya cesareti olan bir kişidir. Hatırlarsınız, Ankara'daki kariyeri açısından oldukça tehlikeli bir şeydi ve o bunu yaptı" ifadelerini kullandı.
'Yunanistan'ın krizinden istifade etmedi'
Rama, şunları kaydetti: