Dünya Yunan polisinin vurduğu 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
AVRUPA

Yunan polisinin vurduğu 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yunanistan’da 20 euro’luk benzin parasını ödemeden kaçtığı için bir polis memuru tarafından vurularak ağır yaralanan Roman genç hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Yunan polisinin vurduğu 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yunan polisi 16 yaşındaki Roman genci vurarak öldürdü

Yunanistan’ın Selanik kentinde 16 yaşındaki Roman bir gencin polisin ateş açması sonucu yaralanması, ülke genelinde büyük tepkiye yol açmıştı. Ülkede yaşayan Romanlar protestolarla tepkisini gösterirken, 34 yaşındaki polis memuru da hakim karşısına çıkmıştı. Yetkililer olayda ağır yaralanan gencin bugün ameliyata alındıktan sonra yoğun bakıma alındığını, hayati tehlikesi olduğunu kaydetti. Hastane yetkilileri, sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen gencin bu sabah hayatını kaybettiğini açıkladı. Roman toplumu sekreteri Antonis Tasios, Roman gencin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Buradaki herkes ağlıyor. Bir gencin bu şekilde gitmesi haksızlık. Çok büyük bir acı çekiyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz pazartesi günü, 16 yaşındaki Roman genç 20 euro’luk benzin parasını ödemeden aracıyla benzin istasyonundan kaçmaya çalışırken kendisini takip eden motosikletli bir polis tarafından ateş edilmesi sonucu başından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Olayın ardından Roman topluluğu tarafından başkent Atina ve Selanik başta olmak üzere bir çok kentte şiddetli protesto gösterileri yapılmış, bir polis memuru hafif yaralanmıştı.
Polis memuru verdiği ifadede, gencin kendisini takip eden motosikletlerden birine aracıyla çarpmaya çalıştığını, onu durdurmak için iki el ateş ettiğini söylemişti. Ekip arkadaşlarını korumak için ateş ettiğini iddia eden polis memuru, genci vurmak istemediğini ifade etmişti. Olay sonrası görevden uzaklaştırılan polis memuru, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasadışı yollarla silah kullanmakla suçlanıyor.

Yunanistan’da yerel kaynaklara göre son yıllarda birçok Roman genç suç işleyip kaçmaya çalıştıkları sırada polisle girdikleri arbede ve çatışmalarda yaralandı.

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Gölgesi bile korkuttu: Yunan basınında 'Kızılelma' paniği sürüyor
FOTOĞRAF 9
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Geçtiğimiz gün Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelmanın test sürüşü gerçekleşti. Bu gelişmeyi takip eden Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Kızılelmanın adından bile endişe duyan Yunan basını Nasıl başa çıkacağız? sorusunu sordu.
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Selçuk Bayraktar: Az kaldı inşallahBaykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweetle, Bayraktar Kızılelmanın teker kesme testinden video paylaşarak, Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground... ifadelerini kullandı.
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Yunan medyasında konuşulmaya devam ediyorYunan basını ise Kızılelmayı gündemine taşıdı. Pentapostagma isimli gazetede yer alan haberde, Söz konusu drone, savaş uçakları ile karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edildi ifadeleri kullanıldı. Bayraktar Kızılelma; 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacağı belirtildi.
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Özellikleri vurgulandıKızılelma savaş uçağının kısa pistli gemilerde iniş kalkış yapabildiği vurgulandı. Bu bilgileri paylaşan gazetede, Türkiyenin İHA konusunda hızla ilerlediği belirtildi. Bir yandan Akıncıdan atılan bombanın test edildiği diğer yandan da Kızılelmanın test uçuşunun yapıldığı vurgulandı.
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Özellikle Kızılelmanın hızlı, görünmez olacağı ve aynı zamanda AESA radarı taşıyacağı için etkileyici özellikler sunduğu vurgulandı.
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Kızılelmanın TCG Anadolu gibi bir amfibi hücum gemisinden iniş kalkış yapabileceği belirtilen haberde, bu gelişmenin Ege ve Doğu Akdenizde kendileri için sorun yaratacağı ileri sürüldü.
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Yunanın Adalar korkusuYunanistanın antidrone sistemini taşıyan bir donanmayla acil mücadele gücü oluşturması gerektiği belirtilen haberde itiraf gibi bir detay yer aldı.Kızılelma, kıyıdan adalarımıza karşı görev yapabilecek ifadeleri yer alan haberde, Adaların Türkiyeye yakın olmasının Kızılelmayı daha tehlikeli kıldığı ifade edildi. Bu nedenle ülkenin tepki kabiliyetlerinin de azaldığı belirtildi.
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Hedef YunanistanSon olarak, Yunanistanın Kızılelma ile nasıl başa çıkacağına bakması gerektiği söylenen habere, Kızılelmanın adının bile tek hedefinin Yunanistan olduğu iddia edildi.
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Uçuş Test Merkezinin yeri huzursuz ettiTürkiyenin Çorluda SİHA Akıncı için bir eğitim ve Uçuş Test Merkezi kurduğu vurgulanırken Türkiyenin Meriç Nehri yakınlarında kara kuvvetlerinin yerleşimini ve gücünü haritalandıracağı iddia edildi. Baykarın savaş uçağının ilk uçuşunun 2023te yapılacağını belirttiği de vurgulandı.
Gölgesi bile korkuttu: Yunan basınında 'Kızılelma' paniği sürüyor
Savunma sanayiinde peş peşe dev atılımlar gerçekleştiren Türkiye'nin gücü, Yunanistan'da konuşulmaya devam ediyor. Atina yönetimi her ne kadar Ege ve Akdeniz'de ABD ve Avrupa ülkelerinden aldığı destekle Türkiye'ye karşı provokatif girişimlerde bulunsa da, Yunan halkı ve medyası ülkelerinin Türkiye ile baş edebilecek bir seviyede olduğunu düşünmüyor. Son olarak geçtiğimiz gün Selçuk Bayraktar'ın ilk kez yerden teker kestiğini duyurduğu, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Yunan basınında her gün manşetleri süslüyor. Pentapostagma gazetesinde yayınlanan bir haberde Türkiye'nin görünmez bir İHA ürettiği belirtilirken "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?" sorusu soruldu.
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