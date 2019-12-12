Dünya Yunan uzman Türkiye diplomatik inisiyatifi yeniden kazandı
AVRUPA

Yunan uzman: Türkiye diplomatik inisiyatifi yeniden kazandı

Türkiye-Libya mutabakatının ardından Doğu Akdeniz'de bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği Yunanistan'da kapsamlı bir şekilde tartışılıyor. Türkiye'ye karşı kimi zaman savaş çağrıları yapılırken, kimi zaman da Atina hükümeti pasif kalmakla eleştiriliyor. Bu süre zarfında herkesin mutabık kaldığı bir gerçekse Doğu Akdeniz'de yeni bir dönemin başlaması. Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Paunis Nikolas, enerji konusunda Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceğinin altını çizerek, "Libya ile imzalanan mutabakat sonrası Türkiye diplomatik inisiyatifi tekrar kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Fotoğraf: Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve bölge haritası.
Fotoğraf: Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve bölge haritası.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'deniz yetki alanlarını sınırlandırma' mutabakatı Doğu Akdeniz'de tüm dengeleri değiştirdi.

Türkiye'yi 41 bin kilometrelik bir alana hapsetmek isteyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bölgedeki enerji rezervleri konusundaki planları alt üst oldu.

  • Anlaşmanın ardından Yunanistan Libya hükümetine nota verip, Libya büyükelçisini ülkesine gönderdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.
Doğu Akdeniz'deki her adım Türkiye kamuoyunda olduğu gibi Yunanistan'da da kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Bu gelişmeleri yenisafak.com'a değerlendiren Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Paunis Nikolas, "Doğu Akdeniz'e yönelik enerji konusundaki planlarda Türkiye'nin görmezden gelinmesi zor bir durumdu. Türkiye tek taraflı tepki gösterecek ve koşullar daha da zorlaşacaktı. Son günlerde yaşananlar bunlardır. Türkiye ve Libya'nın meşru hükümeti bir mutabakat zaptı imzaladı. Eğer iki ülke parlamentosunda bu kabul edilirse, anlaşmanın yasal olduğuna dair somut kanıtlar yaratacak" ifadelerini kullandı.

Ege'deki kıta sahanlığıyla ilgili Türkiye-Yunanistan arasında ihtilaf sürüyor.

"Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası bölgedeki üstünlük Türkiye'ye mi geçti?" sorusuna yanıt veren Nikolas, şunları söyledi:

  • "Bundan emin olamam ama Türkiye'nin diplomatik inisiyatifi tekrar kazandığını söyleyebilirim. Endişe veren durum şu ki, Yunanistan ve Türkiye 'sıfır noktasından' hareket ediyor. Bir çatışma durumu endişe verici bir konu. Bu oldukça can sıkıcı bir durum. Son günlerde "Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak mı?" konusu çok tartışılıyor. Türkiye doktrin ve donanımlar açısından daha üstün. Herkesin sorumlu davranması gerekiyor"

"Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar nasıl çözülür?" sorusuna yanıt veren Nikolas, "Doğu Akdeniz'de sorunların çözümü her ülkenin 'Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni sınırlandırmasıyla sonuçlanacaktır. Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında anlaşmazlık olduğu için bence Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na gidilmeli ve adil bir çözüm için yardım almalıyız. Bu şekilde bir krizden ve sıcak bir çatışmadan kaçınmış olacağız." diye konuştu.

SAVAŞ ÇAĞRILARI YAPANLAR GERÇEKLERİ GÖRMÜYOR

Yunanistan'da son dönemde Türkiye'ye karşı savaş çağrıları yapılmasıyla ilgili konuşan Nikolas, "Yunanistan'da savaştan kolaylıkla bahseden insanlar var. Sosyal ve ekonomik koşullar ve tarihsel arka planları görmezden geliyorlar. Bu insanlar sorumsuzca ve tehlikeli davranıyor" dedi.

Türkiye ve Libya AB’ye hat çekti
DÜNYA
Türkiye ve Libya AB’ye hat çekti

Libya'da kritik döneme girildi: Her gelişme Türkiye için önemli
DÜNYA
Libya'da kritik döneme girildi: Her gelişme Türkiye için önemli
Ölümcül müdahale

Ölümcül müdahale

​Fransız polisinin göstericilere kanlı müdahalesi kamerada.
DiplomasiTürkiyenin lehinde

Diplomasi
Türkiye'nin lehinde

​Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Yunanistan'da nasıl tartışılıyor?
Ücretsiz otoyol müjdesi

Ücretsiz
otoyol müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Dar gelirliye<br>100 bin konut

Dar gelirliye
100 bin konut

Erdoğan projenin tüm detaylarını açıklayacak.
Hasta<br>kapma oyunu!

Hasta
kapma oyunu!

​Komisyon karşılığı merkezlere yönlendiriyorlar.
'Türk duvarı'

'Türk duvarı'

​Merih, ilk maçında Devler Ligi'ne damga vurdu.

Yine can aldı

Yine can aldı

7 yaşındaki Umut şırıngalı çikolatanın kurbanı oldu.

Yeni plana<br>bisiklet zorunluluğu

Yeni plana
bisiklet zorunluluğu

​İmar planlarında park ve yol ayrılması şart olacak.
11 ile kuvvetli <br>yağış uyarısı

11 ile kuvvetli
yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
BM'nin<br>pozisyonu yok

BM'nin
pozisyonu yok

​BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama
Unvan<br> kaybettiren ışık

Unvan
kaybettiren ışık

Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan iliydi.
Hamile anne ile küçük kızın acı sonu

Hamile anne ile küçük kızın acı sonu

Haber alamayınca balkondan eve giren akrabaları daireye dolan suyu fark etti.
Bizi etkilemez

Bizi etkilemez

Rusya tur operatörlerinden Türkiye açıklaması.
Yürürlük<br> tarihi belli oldu

Yürürlük
tarihi belli oldu

​Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatta flaş gelişme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.