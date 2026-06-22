Yunan vatandaşları sınır dışı edildi: Yunanistan'dan İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının Batı Şeria'ya gitmek isteyen Yunan vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermemesi ve sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin tarafının daveti üzerine Ramallah'a gitmek isteyen ve aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu Yunan vatandaşlarının İsrail'e girişlerinin engellendiği belirtildi.