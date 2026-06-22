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Yunan vatandaşları sınır dışı edildi: Yunanistan'dan İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Yunan vatandaşları sınır dışı edildi: Yunanistan'dan İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

00:4222/06/2026, Pazartesi
AA
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İsrail, Filistin'in davetiyle gelen Yunan vatandaşlarının Batı Şeria'ya girmelerine izin vermedi.
İsrail, Filistin'in davetiyle gelen Yunan vatandaşlarının Batı Şeria'ya girmelerine izin vermedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’ya gitmek isteyen Yunan vatandaşlarının İsrail tarafından ülkeye girişinin engellenmesi ve sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Filistin tarafının davetiyle Ramallah’a gitmek isteyen ve aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu grubun tüm resmi işlemleri tamamladığı belirtildi. Atılan adımın ardından Atina yönetimi, karardan duyduğu memnuniyetsizliği İsrail makamlarına iletti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının Batı Şeria'ya gitmek isteyen Yunan vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermemesi ve sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin tarafının daveti üzerine Ramallah'a gitmek isteyen ve aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu Yunan vatandaşlarının İsrail'e girişlerinin engellendiği belirtildi.

"Gerekli işlemler tamamlandı"

Açıklamada, söz konusu kişilerin ülkeye giriş için gerekli işlemleri tamamladıkları ve seyahat amaçlarını İsrail makamlarına bildirdikleri kaydedilerek, İsrail'in aldığı karardan duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.

İsrail makamları, Batı Şeria'ya gitmek isteyen bazı Yunan vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermemiş ve bu kişileri sınır dışı etmişti.



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