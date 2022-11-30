Yunan yine provokasyon peşinde: Rodos, Meis ve Midilli adalarında tatbikat yapacak

Bohlün dikkat çekmek istediği asıl nokta ise hali hazırda gelişmiş yerli ve milli yeteneklere sahip olan Türkiyenin Yunanistanın tutunduğu son dal olan Rafalelere de ulaşmış olması. Kısacık bir süre de olsa kendini güvende hisseden komşu yeni anlaşma ile bu sözde gücünü de yitirdi. Bohl açık olarak Rafaleler Ankaraya, Atinaya karşı bir ciddi askeri avantaj sağlayabilir vurgusu yaptı.