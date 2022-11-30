Yunan yine provokasyon peşinde: Rodos, Meis ve Midilli adalarında tatbikat yapacak

Yunanistan gayri askeri statüdeki adalar konusunda hukuk tanımaz tutumunu sürdürüyor.
Yunan Pentapostagma haber sitesi, Atina yönetiminin Rodos ve Meis adaları arasında tatbikat yapacağını duyurdu.
‘Astrapi’ adı verilen tatbikata, Yunan donanması ve hava kuvvetleri unsurları katılacak.
10 ARALIK'A KADAR SÜRECEK
10 Aralık’a kadar sürmesi planlanan tatbikatta, Heron insansız havacı da yer alacak.
Habere göre İsrail de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde FIR hattını kapsayan bir hava tatbikatı düzenleyecek.
Yunan Newsbomb haber sitesi ise kara kuvvetlerinin Rodos’ta ‘Kollossos 22’ adında tatbikat yapacağını yazdı.
2 Aralık’taki tatbikata savaş uçaklarının da katılması bekleniyor.
Haberde, Yunanistan ve Mısır askerlerinin Midilli’de bir eğitim tatbikatı planladığına da yer verildi.
Midilli 1923 Lozan Barış Antlaşması ile, Rodos ve Meis adaları da 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüye sahip.
FOTOĞRAF 8
Türkiyenin kararlı duruşu karşısında Yunanistanın umudunu bağladığı Fransa yapımı Rafale jetler, artık Türk jetleri ile birlikte uçacak. Hava filosuna dahil ettiği yeni nesil savaş uçağı Dassault Rafale F3R jetleri ile üstünlük elde etmek isteyen Yunanistanın planlarını bozan hamle Türkiyeden geldi. Katar ile imzalanan iş birliği kapsamında Türk pilotlar Rafale jetlerinin de bulunduğu muharip uçaklarla birlikte uçacak, uçakların kabiliyetlerini sahada öğrenerek önemli deneyim kazanmış olacak.
TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA ÖNEMLİ ANLAŞMATürkiye ve Katar arasında son yıllarda her alanda gelişen iş birliği dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor. Star gazetesinde yer alan habere göre; Amerikan Forbes, Türkiyenin Katar ile olan iş birliğini mercek altına aldı. Bu anlaşma ile Türkiyenin sahip olacağı avantajlara dikkat çekildi. Türkiye ile Katar arasında imzalanan eğitim anlaşmasına göre; Katar Hava Kuvvetlerine bağlı 36 jet ve 250 askeri personel, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek Türkiyedeki askeri üslerde konuşlanabilecek.
TÜRKİYE KATARDAKİ ASKERİ VARLIĞINI GENİŞLETTİİki ülke arasında karşılıklı diplomatik adımların artarak sürdüğü belirtilen haberde, Türkiye ve Katar, son yıllarda katlanarak gelişen savunma bağlarının tadını çıkardı. Katar, Türk insansız hava araçlarını satın aldı ve Türkiye yakın zamanda Katar donanması için iki mekanize çıkarma gemisi inşa etti. Türkiyenin Katarda da bir askeri üssü var ve Dohanın 2017de komşuları tarafından geniş bir abluka altına alınmasının ardından oradaki askeri varlığını genişletti. Ekim ayında Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası güvenliğini artırmak için yarımadaya yeniden asker gönderdi denildi.
2023ÜN BAŞINDA TÜRKİYEYE GELMELERİ BEKLENİYORHaberde, Dohanın gelişmiş F-15ler ve Eurofighter Typhoonlar da dahil olmak üzere Batı yapımı 4.5 nesil avcı uçaklarından oluşan filoya sahip olduğu belirtildi. 2 Mart 2021de imzalanan ve 15 Eylülde onaylanan anlaşma sonrası uçakların 2023ün başlarında Türkiyeye gelmesi bekleniyor.
ATİNANIN ÜSTÜNLÜK HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜAnlaşmanın hem ulusal hem de uluslararası alanda yankı uyandırmasının nedeni Yunanistanın kısa bir süre önce hava filosuna Fransadan dahil ettiği yeni nesil savaş uçağı Dassault Rafale F3R jetleri. Komşu, kısa vadede Türkiyeye karşı hava üstünlüğünü kurmak için adım atmıştı ancak hayalleri çok kısa bir sürede suya düştü. Yunan Hava Kuvvetlerinin envanterinde 6 Rafale F3R jeti bulunuyor. 18 jet için de Fransaya sipariş verdi.
TÜRKİYE RAFALELERİ İNCELEYEBİLECEKİk ülke arasındaki yakın ilişki göz önüne alındığında Doha, Türkiyenin bazı Rafalelerini incelemesine ve yeteneklerini daha yakından anlamak için onlara karşı eğitim almasına izin verebilir.
Haberde görüşüne yer verilen RANE risk istihbaratında kıdemli Orta Doğu ve Kuzey Afrika analisti Ryan Bohl, Türiye ikle Katar arasındaki savunma bağları abluka öncesine dayanıyor ve gelişmeye devam ediyor çünkü Katarın Türkiyenin askeri deneyiminden öğreneceği bir şeyler var. Savunma tatbikatları, genel ilişkilerinin zemininde oldukça anlamlıdır dedi.
Bohlün dikkat çekmek istediği asıl nokta ise hali hazırda gelişmiş yerli ve milli yeteneklere sahip olan Türkiyenin Yunanistanın tutunduğu son dal olan Rafalelere de ulaşmış olması. Kısacık bir süre de olsa kendini güvende hisseden komşu yeni anlaşma ile bu sözde gücünü de yitirdi. Bohl açık olarak Rafaleler Ankaraya, Atinaya karşı bir ciddi askeri avantaj sağlayabilir vurgusu yaptı.
Türkiye'den Yunanistan'ın hayallerini suya düşecek hamle
Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ın provokasyonlarına gereken cevapları veren Türkiye'den dengeleri değiştirebilecek yeni bir hamle geldi, Atina yönetiminin 'üstünlük' hayalleri suya düştü. Katar ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma kapsamında Katar Hava Kuvvetleri'nin hava filosuna dahil olan Fransa yapımı Rafale jetler, Türk jetleri ile birlikte uçacak. Türk pilotların bu jetlere dair bilgileri sahada deneyim kazanarak öğrenmesi, Yunan tarafının üstünlük sağlamak için filosuna Rafale'leri katma hamlesini boşa çıkarabilir.
DÜNYA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal açıklama: Yine Türkiye'yi hedef aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: Kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor buna sessiz kalamayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, ''Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik yıllardır süren haksızlık ve zulüm artarak devam ediyor. Anadillerini öğretmelerine izin verilmiyor, kimlikleri reddediliyor. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin de yaşadığı hak ihlallerini de biliyorsunuz. Filsitin meselesinin 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan egemen, özgür Filistin devletini destekliyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. İslam alemi bu yaşananlara daha fazla seyirci kalmamalı. İslam ülkeleri Batı Trakya'daki Türklere de kayıtsız kalmamalıdır'' dedi.