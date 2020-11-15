Yunanistan rahat durmuyor: 64 taciz, 192 hukuk ihlali

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’deki taciz ve uluslararası ihlallerini arttırdı. Yunanistan’ın ekim ayı içerisinde 42 hava sahası ihlali, 7 karasuyu ihlali 15 hava aracı ihlali yaptığı, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gayri askeri statüdeki adalara ise 192 gemi ziyareti gerçekleştirildiği açıklandı.

OYNAT 00:30 Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla "Oruç Reis'i kovduk" haberi yaptı Yunanistan Devlet Kanalı EPT, bir Yunan savaş gemisinin Oruç Reis sismik araştırma gemisine 'Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği' gerekçesiyle müdahalede bulunulduğunu duyurdu. EPT bölgeden Oruç Reis'i 'Uzaklaştırdığını' iddia etti. Söz konusu görüntülerin orijinallerinin ortaya çıkması üzerine haberin montaj fotoğraf üzerinden kurgulandığı ortaya çıktı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme subayı Binbaşı Pınar Kara, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, TSK’nın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin son verileri paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ege, Doğu Akdeniz ile KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya ve bölgede barışın teminatı olmaya devam ettiğini vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

“Yunanistan tarafından, gerginliği artırıcı faaliyetlere devam edilmektedir. Yunanistan tarafından ekim ayı içinde 42 hava sahası ihlali, 7 karasuyu ihlali, 15 hava aracı tacizi yapılmış ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gayri askeri statüdeki adalara 192 askeri gemi ziyareti yapılmıştır. Kuzey Ege’de uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gayri askeri statüdeki Semadirek Adası’nı kapsayan eğitim sahasını ilan etmesi, üstelik saha sınırında kara sularını ihlal etmesi Yunanistan’ın gerginliği tırmandırmak için her türlü provokatif girişimde bulunduğunun açık göstergesidir.”