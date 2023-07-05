Yunanistan ve üç ülkeden Akdeniz'de dikkat çeken hamle

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 uçağı ile İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Duncan, Kanada Donanmasına ait HMCS Fredericton ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG2) bulunan İtalyan ITS CARABINIERE fırkateynleriyle Girit'in güneybatısında hava savunma eğitimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 3 Temmuz'da yapılan ADEX adlı eğitim sırasında, hava savunma ve saldırı, savaş kabiliyeti ve operasyonel hazırlığın arttırılması ve katılımcılar arasında birlikte çalışabilirlik seviyesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.