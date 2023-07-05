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Dünya

Yunanistan ve üç ülkeden Akdeniz'de dikkat çeken hamle

Yunanistan'ın, İngiltere, Kanada ve İtalya'nın katılımıyla Girit'in güneybatısında hava savunma eğitimi yapıldığı bildirildi.

17:46 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 uçağı ile İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Duncan, Kanada Donanmasına ait HMCS Fredericton ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG2) bulunan İtalyan ITS CARABINIERE fırkateynleriyle Girit'in güneybatısında hava savunma eğitimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 3 Temmuz'da yapılan ADEX adlı eğitim sırasında, hava savunma ve saldırı, savaş kabiliyeti ve operasyonel hazırlığın arttırılması ve katılımcılar arasında birlikte çalışabilirlik seviyesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.


#EĞİTİM
#Hava savunma eğitimi
#YUNANİSTAN
29 dakika önce
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