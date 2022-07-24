Dünya Yunanistan yangınlarla boğuşuyor 24 saatte 53 noktada çıktı
AVRUPA

Yunanistan yangınlarla boğuşuyor: 24 saatte 53 noktada çıktı

Yunanistan itfaiyesi, ülke genelinde 22-23 Temmuz tarihleri arasında toplamda 53 noktada orman yangını çıktığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor: 24 saatte 53 noktada çıktı
Yunanistan'da 53 noktada orman yangını çıktı

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, “22-23 Temmuz arasında 53 orman yangını tespit edildi. Bunlardan birçoğuna yeni başlamışken müdahale edildi” denildi. Edirne sınırı yakınında bulunan Sofulu ve Lyra kasabalarının arasındaki bölgede çıkan yangına 320 itfaiye personeli ve 68 itfaiye aracıyla müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

Midilli adasındaki yangına 81 itfaiye personeli ve 20 aracın, Messinia bölgesindeki yangına ise 84 itfaiye personeli ve 20 aracın müdahale ettiği ifade edildi.

Avrupa'da yüzlerce kişi öldü: DSÖ'den uyarı
FOTOĞRAF 12
Title
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörlüğü, son haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının sadece İspanya ve Portekiz'de bin 700'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.
Title
Kluge, bu rakamın ulusal makamların mevcut raporlarına dayanan bir ön tahmin olduğunu belirterek sayının artmaya devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde daha da artacağını sözlerine ekledi.
Title
Sıcak hava dalgasıyla bağlantılı gerçek ölüm rakamlarının haftalarca netleşmeyeceğini belirten yetkili, “Kavurucu yaz sezonu henüz yarılanmış bile değil” uyarısında bulundu.
Title
'ŞEKERLİ İÇECEKTEN UZAK DURUN'<br><br>DSÖ'nün sıcak havalarda halk sağlığını korumak için yaptığı önerilere dikkati çeken Kluge “Vücudunuzu soğuk tutun ve su için. Bol ve ince kıyafetler kullanın. Soğuk dış alın. Alkol, kafein ile şekerli içeceklerden uzak durun” tavsiyesinde bulundu.
Title
SICAK HAVA DALGASI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?<br><br>Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor.
Title
‘30 TEMMUZ’DA SICAKLIK REKORU KIRABİLİR<br><br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca ülke genelinde sıcaklıklar 5-6 derece yükselecek.
Title
Özellikle orman yangınlarının sık yaşandığı Akdeniz Bölgesi'nde rüzgarın kuru eseceği ve sıcaklıkların 40 dereceyi geçeceği belirtilirken, bölgede orman yangını tehlikesinin olduğu ifade edildi.
Title
Güneydoğu'da rüzgarlar kuvvetlenirken, Karadeniz'de de yeni haftada güneş kendisini gösterecek.
Title
Doğu Anadolu'da ise sert rüzgarlar hakim.
Title
Title
Title
Avrupa'da yüzlerce kişi öldü: DSÖ'den uyarı
Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta Avrupa'yı saran sıcak hava dalgasının İspanya ve Portekiz'de bin 700 can aldığını açıkladı. Aşırı sıcak hava dalgası İngiltere ve Fransa'da binden fazla kişinin ölümüne sebep olunca, vatandaşlar Türkiye'ye gelecek sıcak hava dalgası hakkında daha çok araştırma yapmaya başladı. Peki, aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecek mi?

Otlukbeli Kırmızı Göl: Oluşumu bakımından hiçbir göle benzemiyor
FOTOĞRAF 6
Title
2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 çerçevesinde onaylanan ve Otlukbeli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından uygulanan \"Siz Hiç Kırmızı Göl Gördünüz mü?\" projesiyle dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü turizme kazandırılıyor.
Title
Erzincan İl Genel Meclis Başkan Yardımcısı Recep Gündüz'ün özellikle üzerinde durduğu projeyle Otlukbeli'nin mevcut turizm altyapı ve üstyapısının iyileştirilmesi, yerel turizm değerlerinin tanıtılmasıyla bölgedeki hizmet çeşitliliği ve turizm potansiyelinin arttırılması hedefleniyor.
Title
KUDAKA'nın desteklediği projeyle, bölgede turizm üstyapı çalışmalarının tamamlanması, proje alanında çevre düzenlemesi yapılması, Otlukbeli'nin turizm değerlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.
Title
Travertenli Otlukbeli Gölü, 1994 yılında 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştı.
Title
Dünyadaki tek traverten set gölü olan Otlukbeli Kırmızı Göl, oluşumu bakımından hiçbir göle benzemeyen ve senede yüzlerce turistin uğrak noktası olan bir turizm alanı. Otlukbeli Gölü'nün tahribattan kurtarılıp turizme kazandırılması, Otlukbeli savaş alanının düzenlemesi, ilçede bulunan doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel zenginliklerin turizme hizmet edecek seviyeye getirilmesi projenin ana amaçları arasında yer almakta.
Title
Sona doğru gelinen projenin tamamlanmasıyla turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması, sektörde kaynak verimliliğinin sağlanması, insan kaynağının geliştirilmesi, istihdamın arttırılması, ilçenin yaşanabilirlik ve sosyal gelişmişlik düzeyinin arttırılarak yıllardır süren göçün önüne geçilmesi öngörülmekte.
Otlukbeli Kırmızı Göl: Oluşumu bakımından hiçbir göle benzemiyor
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve 1994 yılında 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Otlukbeli Gölü, turizme kazandırılıyor.

Tayland’ın ilk maymun çiçeği vakası Kamboçya’ya kaçtı
FOTOĞRAF 10
Title
Tayland’ın Phuket şehrinde geçtiğimiz hafta rahatsızlığı sebebiyle hastaneye giden ve verdiği testler sonucunda maymun çiçeği tespiti konulan 27 yaşındaki Nijeryalı Osmond Chihazirim Nzerem tekrar hastaneye çağrılarak karantinaya girmesi gerektiğini öğrenmesi üzerine telefonlarını kapattı ve kaldığı yeri terk etti.
Title
Yaklaşık bir hafta süren yoğun takip çalışmaları sonucunda Kamboçya’ya kaçtığı tespit edilen Nzarem, dün gece başkent Phnom Penh’de yakalanıp hastaneye kaldırıldı.
Title
Böylelikle Nijeryalı hasta, her iki ülkenin de ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.
Title
Öte yandan Phuket’te hasta ile yakın temas kurmuş olduğu tespit edilen 17 kişi ve bulunmuş olduğu mekanlarda çalışan toplam 100 kişi üzerinde yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Tayland’ın ilk maymun çiçeği vakası Kamboçya’ya kaçtı
Tayland'ın ünlü tatil şehri Phuket'te tespit edilen ve ülkede ilk kez görülen maymun çiçeği vakası hasta Kamboçya'ya kaçtı. Böylelikle Nijeryalı hasta, her iki ülkenin de ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.


Türkiyeden stratejik doğal gaz hamlesi

Türkiye'den stratejik doğal gaz hamlesi

Genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Boluda son durum

Bolu'da son durum

Valilikten yeni karar: Zehirlenme vakalarında sayı 130'a yükseldi.
Türk edebiyatının usta kalemi Rasim Özdenörenin cenaze programı belli oldu

'Yaşadığınız grip değil Kovid-19 olabilir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı.

​Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor.

​Tarih verildi: Sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecek mi?

​'Gül yetiştiren adam' aramızdan ayrıldı.

​Bilim Kurulu üyesi önümüzdeki haftalara dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.