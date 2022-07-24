Yunanistan yangınlarla boğuşuyor: 24 saatte 53 noktada çıktı

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, “22-23 Temmuz arasında 53 orman yangını tespit edildi. Bunlardan birçoğuna yeni başlamışken müdahale edildi” denildi. Edirne sınırı yakınında bulunan Sofulu ve Lyra kasabalarının arasındaki bölgede çıkan yangına 320 itfaiye personeli ve 68 itfaiye aracıyla müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

Midilli adasındaki yangına 81 itfaiye personeli ve 20 aracın, Messinia bölgesindeki yangına ise 84 itfaiye personeli ve 20 aracın müdahale ettiği ifade edildi.

FOTOĞRAF 12 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörlüğü, son haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının sadece İspanya ve Portekiz'de bin 700'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını belirtti. Kluge, bu rakamın ulusal makamların mevcut raporlarına dayanan bir ön tahmin olduğunu belirterek sayının artmaya devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde daha da artacağını sözlerine ekledi. Sıcak hava dalgasıyla bağlantılı gerçek ölüm rakamlarının haftalarca netleşmeyeceğini belirten yetkili, “Kavurucu yaz sezonu henüz yarılanmış bile değil” uyarısında bulundu. 'ŞEKERLİ İÇECEKTEN UZAK DURUN'<br><br>DSÖ'nün sıcak havalarda halk sağlığını korumak için yaptığı önerilere dikkati çeken Kluge “Vücudunuzu soğuk tutun ve su için. Bol ve ince kıyafetler kullanın. Soğuk dış alın. Alkol, kafein ile şekerli içeceklerden uzak durun” tavsiyesinde bulundu. SICAK HAVA DALGASI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?<br><br>Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor. ‘30 TEMMUZ’DA SICAKLIK REKORU KIRABİLİR<br><br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca ülke genelinde sıcaklıklar 5-6 derece yükselecek. Özellikle orman yangınlarının sık yaşandığı Akdeniz Bölgesi'nde rüzgarın kuru eseceği ve sıcaklıkların 40 dereceyi geçeceği belirtilirken, bölgede orman yangını tehlikesinin olduğu ifade edildi. Güneydoğu'da rüzgarlar kuvvetlenirken, Karadeniz'de de yeni haftada güneş kendisini gösterecek. Doğu Anadolu'da ise sert rüzgarlar hakim. Avrupa'da yüzlerce kişi öldü: DSÖ'den uyarı Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta Avrupa'yı saran sıcak hava dalgasının İspanya ve Portekiz'de bin 700 can aldığını açıkladı. Aşırı sıcak hava dalgası İngiltere ve Fransa'da binden fazla kişinin ölümüne sebep olunca, vatandaşlar Türkiye'ye gelecek sıcak hava dalgası hakkında daha çok araştırma yapmaya başladı. Peki, aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecek mi?

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FOTOĞRAF 6 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 çerçevesinde onaylanan ve Otlukbeli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından uygulanan \"Siz Hiç Kırmızı Göl Gördünüz mü?\" projesiyle dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü turizme kazandırılıyor. Erzincan İl Genel Meclis Başkan Yardımcısı Recep Gündüz'ün özellikle üzerinde durduğu projeyle Otlukbeli'nin mevcut turizm altyapı ve üstyapısının iyileştirilmesi, yerel turizm değerlerinin tanıtılmasıyla bölgedeki hizmet çeşitliliği ve turizm potansiyelinin arttırılması hedefleniyor. KUDAKA'nın desteklediği projeyle, bölgede turizm üstyapı çalışmalarının tamamlanması, proje alanında çevre düzenlemesi yapılması, Otlukbeli'nin turizm değerlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor. Travertenli Otlukbeli Gölü, 1994 yılında 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştı. Dünyadaki tek traverten set gölü olan Otlukbeli Kırmızı Göl, oluşumu bakımından hiçbir göle benzemeyen ve senede yüzlerce turistin uğrak noktası olan bir turizm alanı. Otlukbeli Gölü'nün tahribattan kurtarılıp turizme kazandırılması, Otlukbeli savaş alanının düzenlemesi, ilçede bulunan doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel zenginliklerin turizme hizmet edecek seviyeye getirilmesi projenin ana amaçları arasında yer almakta. Sona doğru gelinen projenin tamamlanmasıyla turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması, sektörde kaynak verimliliğinin sağlanması, insan kaynağının geliştirilmesi, istihdamın arttırılması, ilçenin yaşanabilirlik ve sosyal gelişmişlik düzeyinin arttırılarak yıllardır süren göçün önüne geçilmesi öngörülmekte. Otlukbeli Kırmızı Göl: Oluşumu bakımından hiçbir göle benzemiyor Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve 1994 yılında 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Otlukbeli Gölü, turizme kazandırılıyor.

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