​Yunanistan yine ölüme itti

Ege Denizi bir kez daha göçmen dramına sahne oldu.

Yunanistan, lastik botlarla adalara geçmeye çalışan yüzlerce göçmeni ölüme itti. Ege’de önceki gece saat 03.30’da başlayıp 12.33’te sona eren 7 ayrı geri itme olayı yaşandı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları İzmir, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında yakaladığı göçmenlerin botlarına müdahale edip dövdükten sonra Türk karasularına itti. Göçmenlerin imdadına her zaman olduğu gibi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Açık denizde ölüme terkedilen, aralarında küçük çocukların da bulunduğu 231 göçmen kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Göçmenlere ilk müdahaleyi limanlarda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı.

231 göçmen arasında bebek ve çocuklar da vardı. Kurtarılan insanlara 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

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SAHİL GÜVENLİK GELİNCE ALDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat saat geri itme olaylarının detaylarını paylaştı. 2 Nisan’da saat 03.30, 04.30, 05.45, 07.00 ile saat 08.00’de iki ayrı olay ve en son saat 12.33’te Yunanlar göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botlara müdahale etti. Bazen botları patlatıp motoru besleyen benzin hortumunu kesen Yunanlar, bazen de göçmenlerin benzin bidonlarına el koydu. AB gücü FRONTEX’in ortak olduğu 2 geri itme olayında Yunanlar göçmenleri aldı, ancak diğer 5 olayda göçmenler yarı batık haldeki botlarda denize dağılmış halde bulundu. Yunanların darp ettiği ve boğulma tehlikesi geçiren birçok kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

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FRONTEX DE SUÇA ORTAK

Ege’deki AB gücü FRONTEX saat 03.30 ve 07.00’deki iki olayda Yunanların insanlık suçuna ortak oldu. FRONTEX unsurları Yunanlarla birlikte göçmen botlarına müdahale etti. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine intikal etmesi üzerine Yunanlar göçmenleri alıp Midilli’ye yönelse de AB hukuku ve düzenlemelerine göre FRONTEX unsurlarının, denizde tespit ettiği sığınmacıları kurtarması, gözlemlediği insan hakları ihlallerini rapor etmesi gerekiyor. Ancak son olayda olduğu gibi daha önce de FRONTEX unsurlarının Yunanlarla bir olup göçmen botlarına müdahale ettiği, Yunanistan’ın işlediği insan hakları suçuna ortak olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

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YARIM SAAT DAYAK YEDİK

Kurtarılan göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularına ittiği lastik botta bulunan bir mülteci yaşadıklarını şöyle anlattı: “Gece saat 02.00-02.15 gibi Ayvalık’tan yola çıktık. Çok yakındık, yaklaşık 15 dakika sonra Midilli Adası’na varacaktık. Birkaç kişi bizim botumuzun üstüne çıktı, bottaki motoru alıp bizi dövmeye başladılar. Hepimizi yarım saat dövdüler. Bizim botumuzu kendi botlarına bağlayıp 1 saat kadar çektiler. Denizin ortasına bırakıp gittiler.”

Yunan Bakana tokat gibi cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in “Türkiye yasadışı göçmen teknelerine refakat ediyor” iddiasına sert cevap verdi. Yunanistan’ın daha yeni 231 göçmeni ölüme terkettiğini belirten Çataklı, “Hayatlarını kurtardık ve yine Türkiye’ye getirdik. Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için Sahil Güvenlik’e iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suç” dedi. Çataklı 2015’ten bu yana düzensiz geçişte yaşanan düşüşü de rakamlarla açıkladı. 2015 yılında her gün 2 bin 347 kişi Yunan adalarına geçerken, bu sayı 2017’de 79’a düştü.