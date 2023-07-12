Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle çalışanlara yönelik tedbirler açıklandı

Bakanlık bugünden itibaren pazar gününe kadar hava sıcaklığının yüksek olduğu 12.00-17.00 saatlerinde, özellikle ağır koşullarda çalışanlar için işlerin yavaşlatılması ya da işçilerin çalıştırılmamasını istedi. Mümkün olan durumlarda uzaktan çalışma tavsiye edildi.