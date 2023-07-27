Yunanistan'da büyük patlama: Orman yangını askeri depoyu havaya uçurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kullanılan hava araçlarının bugün Türkiye'de 264 saat uçuş yaptığını, 1021 sorti ve 3 bin 347 ton su atımı gerçekleştirildiğini, Yunanistan'da ise 4 günde 214 sorti ve 634 ton su atımı yaptığını açıkladı.