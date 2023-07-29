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Dünya

Yunanistan'da korku dolu gelişme: F-16'lar alelacele taşındı

Yunanistan'da bir hava üssünde bulunan mühimmat deposunda güçlü patlamaların yaşanmasının ardından çevre üsler boşaltıldı. F-16 jetleri önlem olarak başka üslere götürüldü.

11:20 . 29/07/2023 Cumartesi
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Yunanistan

Yunanistan

Yunanistan’ın adalarında günlerdir süren yangınların ardından ana karada da alevler tehlikeli boyutlara ulaştı. Ülkenin kuzeydoğu kıyılarında yer alan Nea Anhialos şehrine yakın bir yerde bulunan bir üstte yangınlar yüzünden patlamaların yaşandığı kaydedildi.

Bir hava üssünde bulunan mühimmat deposunda güçlü patlamaların yaşanmasının ardından üs çevresinde güvenlik bölgesi oluşturuldu.

Üste bulunan savaş uçakları ve F-16 jetleri önlem olarak başka üslere götürüldü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre patlamaların yarattığı şok dalgaları Nea Anhialos’ta da hissedilirken şehirde yaşayan 133 kişi botlarla tahliye edildi.

Yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı. Ancak Nea Anhialos’ta kimi pencerelerin patladığı ve kiliselerin uyarı amacıyla çanlarını çalmasının ardından bazı köylerin boşaltıldığı ifade edildi.

Yangın alarmı çalışmadı

Kathimerini gazetesine göre mühimmat deposu çok kalabalık bir şekilde istif edildiği için yangın alarmları çalışmadı.

Gazete, üstte yaşanan patlamaların direkt alevler yerine mühimmatın fazla ısınması dolayısıyla meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü.

Depodaki yangın kontrol altına alındı. Buna rağmen patlayıcıların etrafa saçılmış olması ihtimaline karşın yetkililer temkinli davranıyor.

Üs boşaltıldı

İtfaiye departmanın başında bulunan Yannis Artopoios, hava üssündeki çalışanların böylesi bir acil durum için eğitimli olduğunu vurgulayarak, “Bu yüzden üssü çok hızlı bir şekilde boşaltabildiler ve uçakları yakınlardaki havalimanlarına taşıyabildiler” dedi.

Nea Anhialos yakınlarında bir şarap kooperatifi yanarken Volos şehrinde de patlamaların sarsıntıları hissedildi.

Yunanistan’da iki haftadır devam eden yangınlar yüzünden hem yerel sakinler hem de turistler çeşitli bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.



#Yunanistan
#askeri üs
#patlama
#F-16
18 dakika önce
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