Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Yunanistan'da yangın ihmallerine gözaltı: Binlerce avro ceza kesildi

Yunanistan'da yangın ihmallerine gözaltı: Binlerce avro ceza kesildi

00:102/07/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Yunanistan'da orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Yunanistan'da orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Yunanistan'da Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Dairesi, Preveze ve Halkidiki'deki yangınlara ilişkin inceleme başlattı. Kuru ot yakan ve metal kesme makinesiyle yangına sebebiyet veren 3 kişi gözaltına alınırken, sorumlulara idari para cezası uygulandı.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Dairesi ekipleri, Preveze ve Halkidiki'de bugün çıkan iki ayrı yangına ilişkin inceleme başlattı.

Preveze'de bir tarım arazisinde kuru otları yakan 58 ile 24 yaşlarında iki kişi gözaltına alındı.

Yangının yaklaşık 25 dönümlük alana yayılması üzerine iki kişiye toplam 3 bin 557 avro idari para cezası kesildi.

Halkidiki'de ise metal kesme makinesiyle çalışma yaptığı sırada yangına neden olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Ülkedeki yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığı vurgulanarak, vatandaşlardan kurallara uymaları ve yangına yol açabilecek faaliyetlerden kaçınmaları istendi.

Öte yandan Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan'ın Ftiotis şehrinde ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın, fotovoltaik cihazların, yem depolarının ve ağılların bulunduğu Elatia bölgesine yaklaştı.

Bölgedeki bazı ev ve tarım arazileri hasar gördü

Yangının şiddetinin öğle saatlerine kıyasla azaldığı ancak söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İtfaiye teşkilatı, Yunanistan'ın orta kesimleri, Mora Yarımadası ve Rodos Adası'nı da kapsayan geniş bir bölgede perşembe günü için yüksek yangın tehlikesi olduğunu duyurdu ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.



#Orman Yangınları
#İtfaiye
#Yunanistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: Öğrenci affı Meclis'e sunuldu mu, kimleri kapsıyor ve başvuru şartları neler?