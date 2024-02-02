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Dünya

Yunanistan'daki çiftçi protestoları Miçotakis'e geri adım attırdı

Yunanistan'da çiftçilerin iki haftadır sürdürdüğü eylemler Başbakan Miçotakis'e geri adım attırdı. Miçotakis, protestoların sonlandırılması amacıyla hükümetin alacağı yeni önlemleri açıkladı. Ancak eylemlerine devam etmekte kararlı olan çiftçiler, yarın Selanik Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "Agrotica" fuarı dolayısıyla büyük bir gösteri yapmayı planlıyor.

18:41 - 2/02/2024 Cuma
AA
Kiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çiftçilerin tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla iki haftadır sürdürdüğü protestoların sonlandırılması amacıyla hükümetin alacağı yeni önlemleri açıkladı.

Miçotakis, Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada, çiftçilerin kullandığı mazota uygulanan özel tüketim vergisinin iadesinin bu yıl da süreceğini ifade etti.

Yunanistan Elektrik Kurumunun, çiftçilere mayıs-eylül aylarında yüzde 10 indirim uygulayacağını belirten Miçotakis, çiftçilerin bazı kurumlara olan borçlarını ödemelerinde de kolaylık sağlanacağını duyurdu.

Çiftçiler eylemlerine devam edecek

Öte yandan, eylemlerine devam etmekte kararlı olan çiftçiler, yarın Selanik Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "Agrotica" fuarı dolayısıyla büyük bir gösteri yapmayı planlıyor.

Eylül 2023'te yaşanan sel felaketinde zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, olumsuz hava koşulları karşısında ürünlerin korunmasını sağlayan projelerin başlatılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi talepleri olan çiftçiler, iki haftadır çeşitli kentlerde protestolar düzenliyor.



#Yunanistan
#çiftçi
#eylem
#Kiryakos Miçotakis
#Protesto
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