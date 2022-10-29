Yunanistan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda Türk bayrağı görseli de yer aldı.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda Türk bayrağı görseli de yer aldı.
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