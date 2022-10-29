Dünya Yunanistandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
AVRUPA

Yunanistan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Yunanistan

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda Türk bayrağı görseli de yer aldı.

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