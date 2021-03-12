Dünya Yunanistandan İskiri Adasına özel üs İsrailden alınan Heron tipi İHAlar konuşlandırılacak
AVRUPA

Yunanistan'dan İskiri Adası'na özel üs: İsrail'den alınan Heron tipi İHA'lar konuşlandırılacak

Yunanistan, İsrail'den kiralayacağı iki adet Heron tipi insansız hava aracını (İHA) İskiri Adası'nda konuşlandıracak. Yunan basınında yer alan habere göre, Türkiye'yi daha yakından denetlemek için adaya özel bir üs kurulacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Atina’da yayımlanan Ta Nea gazetesi, İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma iş birliği anlaşması kapsamında 3 yıllığına Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılan insansız hava araçlarının İskiri Adası’ndaki 135. Hava Üssü'nde oluşturulan özel üste konuşlandırılacağını yazdı.

"Nisan ayında faaliyete geçecek"

Bu konuda yapılan çalışmaların ve insansız hava araçlarını kullanacak Yunan askeri personelin İsrail’deki eğitimlerinin tamamlandığı belirtilen haberde, Heronların ileriki günlerde Yunanistan’a getirilerek nisanda faaliyete geçirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Haberde, Yunan Kara Kuvvetlerinde 6 Pigasos II Block ve 8 Sperwer tipi insansız hava aracının daha bulunduğu ancak bunların eski teknoloji olduğuna işaret edilerek, Türkiye’nin İHA alanında son yıllarda büyük yatırımlar yaptığı ve kendi araçlarını ürettiği vurgulandı.

"'Türkiye'yi daha yakından denetlemek' için"

İsrail’den alınacak Heronların görevinin Yunanistan’ın deniz sınırlarını, göçmen akınlarını ve Türkiye’nin hareketlerini daha yakından "denetlemek" olduğu kaydedilen haberde, "2 UAVs’in Yunan hava kuvvetlerine katılımıyla Yunan silahlı kuvvetleri, insansız hava araçları alanında birçok aşamayı aynı anda atlayacak." ifadelerine yer verildi.

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