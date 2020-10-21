Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla "Oruç Reis'i kovduk" haberi yaptı

Yunan devlet kanalı olan ERT, Oruç Reis'e müdahalede bulunulduğunu belirten bir haber yaptı.
Oruç Reis'in uzaklaştırıldığı iddia edildi
- Haberde bir Yunan savaş gemisinin Meis açıklarında faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'e "Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle müdahalede bulunulduğunu ve bölgeden Oruç Reis'i "uzaklaştırdığını" iddia etti.
Fotoğrafta montaj kullandılar
- Haberde kullanılan fotoğrafla da kanal kendince olayı belgeledi. Ancak daha sonra fotoğraf incelendiğinde montaj olduğu ortaya çıktı. Böylelikle haberin provokasyon olduğu ve gerçeklik payının olmadığı anlaşıldı.
Faaliyetler kararlılıkla sürüyor
- Oruç Reis sismik araştırma gemisi tüm bu provokasyonlara rağmen faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor. Ayrıca Oruç Reis'in etrafında en az 6 tane gemi bulunuyor.