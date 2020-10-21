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Dünya Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla "Oruç Reisi kovduk" haberi yaptı
AVRUPA

Yunanistan'dan yalan Oruç Reis haberi

Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla "Oruç Reis'i kovduk" haberi yaptı

Yunan devlet kanalı ERT, yaptığı haberle bir skandala imza attı. Haberde, bir Yunan savaş gemisinin Meis açıklarında faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisine "Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle müdahalede bulunulduğu ve geminin "uzaklaştırıldığı" belirtildi. Haberde kullanılan fotoğraf olayın belgesi olarak gösterildi. Ancak daha sonra fotoğrafta montaj kullanıldığının ortaya çıkmasıyla haberin yalan olduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan devlet kanalının montajladığı fotoğrafın orijinal hali.
Yunan devlet kanalının montajladığı fotoğrafın orijinal hali.

Yunan devlet kanalı olan ERT, Oruç Reis'e müdahalede bulunulduğunu belirten bir haber yaptı.

Oruç Reis'in uzaklaştırıldığı iddia edildi

  • Haberde bir Yunan savaş gemisinin Meis açıklarında faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'e "Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle müdahalede bulunulduğunu ve bölgeden Oruç Reis'i "uzaklaştırdığını" iddia etti.

Oruç Reis'e müdahale edildiğinin kanıtı olarak sunulan montajlı fotoğraf.

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Fotoğrafta montaj kullandılar

  • Haberde kullanılan fotoğrafla da kanal kendince olayı belgeledi. Ancak daha sonra fotoğraf incelendiğinde montaj olduğu ortaya çıktı. Böylelikle haberin provokasyon olduğu ve gerçeklik payının olmadığı anlaşıldı.

Montaj yapılan fotoğrafın orijinal hali.

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Faaliyetler kararlılıkla sürüyor

  • Oruç Reis sismik araştırma gemisi tüm bu provokasyonlara rağmen faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor. Ayrıca Oruç Reis'in etrafında en az 6 tane gemi bulunuyor.

Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla
OYNAT 00:30
Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla "Oruç Reis'i kovduk" haberi yaptı
Yunanistan Devlet Kanalı EPT, bir Yunan savaş gemisinin Oruç Reis sismik araştırma gemisine 'Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği' gerekçesiyle müdahalede bulunulduğunu duyurdu. EPT bölgeden Oruç Reis'i 'Uzaklaştırdığını' iddia etti. Söz konusu görüntülerin orijinallerinin ortaya çıkması üzerine haberin montaj fotoğraf üzerinden kurgulandığı ortaya çıktı.

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