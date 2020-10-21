Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla "Oruç Reis'i kovduk" haberi yaptı

Rumları ağlatan seçim yenilgisi: Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfa açılıyor

Doğu Akdeniz'de kritik bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimler bir dönüm noktası olarak görülüyordu. Seçim sonuçlarına göre, Ersin Tatar oyların yüzde 51,69'unu alarak yeni cumhurbaşkanı oldu. Bağımsız aday Mustafa Akıncı'nın oy oranı ise yüzde 48,31'de kaldı. Kıbrıs halkı az bir farkla olsa da “Rum Kesimi ile değil, Türkiye ile devam” mesajı verdi. KKTC'deki seçimlerin Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfa açması bekleniyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, sürecin perde arkasını anlattı:

