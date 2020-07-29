Yunanlılar şimdi de göçmeleri gasp ediyor: Telefon ve paralarını alıp geri ittiler
Muğla'da iki ayrı sığınmacı olayında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına ittiği 83 sığınmacı kurtarılırken, Yunan tarafında telefonlarının ve paralarının gasp edildiği ortaya çıktı. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunan askeri iyice insanlıktan çıktı. Muğla yerel haberlerine göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Marmaris-Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin yardım istediği ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına itilen göçmenlerle karşılaştı. 23 göçmen, sahil güvenliğe ait bota alınıp, karaya çıkarıldı.
Aynı bölgede ikinci olay
Yaşanan olaydan iki saat sonra, aynı bölgede sürüklenen ahşap tekne içerisinde göçmenlerin bulunduğunu ihbar alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, tekrar harekete geçti.