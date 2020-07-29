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Dünya Yunanlılar şimdi de göçmeleri gasp ediyor Telefon ve paralarını alıp geri ittiler
AVRUPA

Yunanlılar şimdi de göçmeleri gasp ediyor: Telefon ve paralarını alıp geri ittiler

Muğla'da iki ayrı sığınmacı olayında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına ittiği 83 sığınmacı kurtarılırken, Yunan tarafında telefonlarının ve paralarının gasp edildiği ortaya çıktı. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin 83 göçmeni gasp edip Türk karasularına itti.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin 83 göçmeni gasp edip Türk karasularına itti.

Yunan askeri iyice insanlıktan çıktı. Muğla yerel haberlerine göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Marmaris-Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin yardım istediği ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına itilen göçmenlerle karşılaştı. 23 göçmen, sahil güvenliğe ait bota alınıp, karaya çıkarıldı.

Yunan askeri insanlıktan çıktı: Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı
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Yunan askeri insanlıktan çıktı: Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı

Aynı bölgede ikinci olay

Yaşanan olaydan iki saat sonra, aynı bölgede sürüklenen ahşap tekne içerisinde göçmenlerin bulunduğunu ihbar alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, tekrar harekete geçti.

Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi
OYNAT 00:46
Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi
Edirne'den Meriç Nehri'ni kullanarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, askeri ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri bazılarını darp ettikten sonra üzerlerindeki paraları ve giysilerini de alarak yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden geri gönderdi.


  • Bölgeye gelen ekipler ahşap tekne içerisindeki 60 göçmeni kurtardı. Ahşap tekne de yedeklenerek limana çekildi. Her iki olayda kurtarılan toplam 83 göçmen Datça Limanı'na getirildi.

Yunan zulmü tam gaz: 3 ölü, 1000 yaralı
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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 10 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor.
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Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi bugün de sürdü.
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Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı ile müdahale etti.
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Sert müdahalede 4 göçmen, yaralanırken, onlarca kişi de nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle göçmenler, Türkiye tarafına kaçtı.
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Yaralı göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanede tedaviye alındı.
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Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'den fazla göçmenin de yaralandığını söyledi.
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Yaralı göçmenler, hastaneler ve Pazarkule kesiminde kurulan çadır hastanede tedavi edildi.
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Yunan zulmü tam gaz: 3 ölü, 1000 yaralı
Edirne sınırında Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor. Plastik mermi, gaz bombası ve biber gazına maruz kalan göçmenler, nefes almakta güçlük çekerken, sert müdahalede 4 göçmen yaralandı. Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde bugüne kadar 3 göçmenin öldüğünü, 1000'in üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi.


Göçmenlerin Yunan adalarına çıktıktan sonra, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince cep telefonlarının ve paralarının da alındığı öğrenildi.

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