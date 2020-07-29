Yunanlılar şimdi de göçmeleri gasp ediyor: Telefon ve paralarını alıp geri ittiler

Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi

Edirne'den Meriç Nehri'ni kullanarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, askeri ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri bazılarını darp ettikten sonra üzerlerindeki paraları ve giysilerini de alarak yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden geri gönderdi.