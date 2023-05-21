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Dünya

Zelenski Biden ile bir araya geldi: Mali ve askeri yardım için teşekkür ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G7 Zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Zelenski, 37 milyar dolar mali yardım ve yeni açıklanan 375 milyon dolarlık askeri destek paketi için Biden’a teşekkür etti.

11:00 . 21/05/2023 Pazar
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, mevkidaşı Biden ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, mevkidaşı Biden ile bir araya geldi


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G7 Zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.


Görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, “Joseph Biden, liderliğiniz için, silahlar için, pilotları eğitme kararınız için teşekkür ederim. İnanıyorum ki ortak özgürlüğümüzün kanatları, hiç şüphesiz dünyanın en güçlü kanatları olacaktır” dedi.


YENİ ASKERİ DESTEK PAKETİ İÇİN TEŞEKKÜR

Zelenski, 37 milyar dolar mali yardım ve yeni açıklanan 375 milyon dolarlık askeri destek paketi için Biden’a teşekkür ederek, “ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı 37 milyar dolar tutarındaki güçlü mali yardım ve 375 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paketi için büyük bir minnettarlık duyuyoruz. Devletimizin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin yanı sıra Ukrayna Barış Formülünün uygulanmasını ele aldık. Ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanmasına yönelik projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk” diye konuştu.






#Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
#ABD Başkanı Joe Biden
#Ukrayna
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