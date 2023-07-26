Zelenski'den 'NATO üyeliği' açıklaması: İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ettiğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna-NATO Konseyi’nin bugünkü toplantısını düzenlediği için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana’ya teşekkür etti.

NATO'nun Rusya'yı kınamasını memnuniyetle karşıladı

İttifakın, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini açık ve net bir şekilde kınamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenski, iki hafta önce Vilnius’ta kurulan konseyin kriz istişareleri için etkili bir mekanizma olduğunu kanıtladığı değerlendirmesini yaptı.

Zelenski, "Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek ve bu konuda müttefiklerimizin desteklerini takdirle karşılıyoruz. NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.





Grateful to @jensstoltenberg and @Mircea_Geoana for holding this crucial meeting of #Ukraine-#NATO Council. We welcome сlear and unequivocal condemnation by the Alliance of Russia's withdrawal from the grain deal.



Established only 2 weeks ago in Vilnius, the Council has already… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 26, 2023







