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Dünya

Zelenski'den 'NATO üyeliği' açıklaması: İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin olası NATO üyeliğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ukrayna'nın küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini belirten Zelenski, "NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

23:22 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ettiğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna-NATO Konseyi’nin bugünkü toplantısını düzenlediği için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana’ya teşekkür etti.

NATO'nun Rusya'yı kınamasını memnuniyetle karşıladı

İttifakın, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini açık ve net bir şekilde kınamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenski, iki hafta önce Vilnius’ta kurulan konseyin kriz istişareleri için etkili bir mekanizma olduğunu kanıtladığı değerlendirmesini yaptı.

Zelenski, "Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek ve bu konuda müttefiklerimizin desteklerini takdirle karşılıyoruz. NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.




#NATO
#Ukrayna
#Volodimir Zelenski
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