Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yeni video yayınlayan Zelenskiy, "Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Bombardıman devam ederken bile... Çocuklar zaten barınaklarda doğmuşsa, şüphesiz savaşta düşmanın şansı yoktur. Ukraynalıların ülkeyi savunma istekliliği işgal senaryosunu bozdu. Ülke özgürleşene kadar savaşacağız" dedi.

"ÜLKEYİ TERK ETTİ" İDDİALARINI YALANLADI

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy: "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız" ifadelerini kullandı.

"İşgalciler devletimizin çevresini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler ama onların planlarını bozduk" diyen Zelenskiy, "Kiev için gerçek bir mücadele ettik. Askeri araçlarımız bizim için harekete geçti, işgalcileri topraklarımızdan kovmak için her şeyi yaptık ve Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık" açıklamasında bulundu.

REKLAM

DÜNYA Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde üçüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

BM GENEL SEKRETERİYLE YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Zelenskiy ayrıca sosyal medya hesabından BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmenin detaylarını duyurdu.

Zelenskiy açıklamasından şu ifadeleri kullandı:

"Saldırgan ülkeyi BM Güvenlik Konseyi'nde oy kullanma hakkından mahrum etmek, eylemlerini ve açıklamalarını Ukrayna insanlarına yönelik soykırım olarak nitelendirmek, Rus askerlerinin cesetlerinin teslimine yardımcı olmak. BM Genel Sekreteri ile yaptığı konuşmada bunun hakkında konuştuk."