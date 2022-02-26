Dünya Zelenskiy Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi
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Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi" açıklamasında bulundu. Ülkeyi terk ettiğine yönelik iddiaları da yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız." dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yeni video yayınlayan Zelenskiy, "Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Bombardıman devam ederken bile... Çocuklar zaten barınaklarda doğmuşsa, şüphesiz savaşta düşmanın şansı yoktur. Ukraynalıların ülkeyi savunma istekliliği işgal senaryosunu bozdu. Ülke özgürleşene kadar savaşacağız" dedi.

"ÜLKEYİ TERK ETTİ" İDDİALARINI YALANLADI

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy: "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız" ifadelerini kullandı.

"İşgalciler devletimizin çevresini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler ama onların planlarını bozduk" diyen Zelenskiy, "Kiev için gerçek bir mücadele ettik. Askeri araçlarımız bizim için harekete geçti, işgalcileri topraklarımızdan kovmak için her şeyi yaptık ve Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık" açıklamasında bulundu.

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BM GENEL SEKRETERİYLE YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Zelenskiy ayrıca sosyal medya hesabından BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmenin detaylarını duyurdu.

Zelenskiy açıklamasından şu ifadeleri kullandı:

"Saldırgan ülkeyi BM Güvenlik Konseyi'nde oy kullanma hakkından mahrum etmek, eylemlerini ve açıklamalarını Ukrayna insanlarına yönelik soykırım olarak nitelendirmek, Rus askerlerinin cesetlerinin teslimine yardımcı olmak. BM Genel Sekreteri ile yaptığı konuşmada bunun hakkında konuştuk."

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