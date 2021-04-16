Zelenskiy Fransa medyasına konuştu: Türkiye'yle ticaret hacmini ikiye katlamak istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye arasındaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini ikiye katlamak istediklerini belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı sayfasında yayınlanan Le Figaro'ya verdiği röportajda, geçen hafta yaptığı Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

"Kırım Türkleri için 500 konut inşa edeceğiz"

Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarına dikkati çeken Zelenskiy, "Pek çok konumuz var. Mesela işgalden sonra ayrılmış ve evlerinden mahrum kalmış Kırım Tatar Türkleri ya da Kırımlılar konusu. Şimdi onlara geçici olarak kalmaları için 500 konut inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmini ikiye katlamak istiyoruz"

Zelenskiy, iki ülke arasında 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirterek bunu ikiye katlamak istediklerini bildirdi. Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'yı müstakbel NATO üyesi olarak desteklediğini belirtti.

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"Güvenlik açısından çok şey Türkiye'ye bağlı"

Karadeniz'de iş birliğinin ülkesi için önemine işaret eden Zelenskiy, "Güvenlik açısından burada Türkiye'ye çok şey bağlı. Bu bölgenin güvenlik durumuna ilişkin ortak bir görüşe sahip olmak isterim" değerlendirmelerinde bulundu.

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