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Dünya Zelenskiy Fransa medyasına konuştu Türkiyeyle ticaret hacmini ikiye katlamak istiyoruz
AVRUPA

Zelenskiy Fransa medyasına konuştu: Türkiye'yle ticaret hacmini ikiye katlamak istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransız Le Figaro Gazetesi'ne Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarına dikkati çeken Zelenskiy, "İki ülke arasında 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Bunu ikiye katlamak istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Zelenskiy Fransa medyasına konuştu: Türkiyeyle ticaret hacmini ikiye katlamak istiyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye arasındaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini ikiye katlamak istediklerini belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı sayfasında yayınlanan Le Figaro'ya verdiği röportajda, geçen hafta yaptığı Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

"Kırım Türkleri için 500 konut inşa edeceğiz"

Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarına dikkati çeken Zelenskiy, "Pek çok konumuz var. Mesela işgalden sonra ayrılmış ve evlerinden mahrum kalmış Kırım Tatar Türkleri ya da Kırımlılar konusu. Şimdi onlara geçici olarak kalmaları için 500 konut inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmini ikiye katlamak istiyoruz"

Zelenskiy, iki ülke arasında 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirterek bunu ikiye katlamak istediklerini bildirdi. Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'yı müstakbel NATO üyesi olarak desteklediğini belirtti.

"Güvenlik açısından çok şey Türkiye'ye bağlı"

Karadeniz'de iş birliğinin ülkesi için önemine işaret eden Zelenskiy, "Güvenlik açısından burada Türkiye'ye çok şey bağlı. Bu bölgenin güvenlik durumuna ilişkin ortak bir görüşe sahip olmak isterim" değerlendirmelerinde bulundu.

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