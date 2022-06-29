Dünya Zelenskiy NATOya seslendi Güvenlik garantilerine ihtiyacımız var
AVRUPA

Zelenskiy NATO'ya seslendi: Güvenlik garantilerine ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO zirvesine çevrimiçi katılarak NATO ülkelerinin liderlerine çağrıda bulundu. Zelenskiy, her ay yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Zelenskiy NATOya seslendi: Güvenlik garantilerine ihtiyacımız var
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy, NATO zirvesinde çevrim içi konuşmasında, NATO ülkelerinin liderlerine çağrıda bulunarak, "İhtiyacımız olanı söyleyebilirim; güvenlik garantilerine ihtiyacımız var ve ortak bir güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız. Ya Ukrayna'ya kazanmaya yetecek kadar acil yardım ya da Rusya ile sizin aranızda ertelenmiş bir savaş." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO ülkelerinin sahip olduğu modern füzesavar ve uçaksavar hava savunmasına ihtiyacı olduğuna işaret eden Zelenskiy, NATO ülkelerine modern topçu sistemlerinin de tedarikini artırma çağrısı yaptı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya mali desteğin en az silah yardımı kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Rusya, halen günlük milyarlar alıyor ve onları savaşa harcıyor. Bizlerin milyarlarca dolarlık bir açığımız var ama bunu kapatacak petrol ve gaz yok. Her ay yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyacımız var. Savunma ve korunmak için bu gerekli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti

"ORTAK ZAFERİMİZİN KANITI OLACAK"

Rusya'nın gerçek amacının bir zamanlar kendi etki alanında bulunan ülkeleri yeniden etkisi altına almak olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Son derece agresif bir Kremlin döneminde, dünyanın son derece cesur bir ittifaka ihtiyacı var. Ve eminim ki, bu zirvenin sonuçları ve NATO'nun geleceğinin ne olacağı bir yıl sonra yapılacak zirvede ortaya çıkacaktır. Ve gelecek yıl, ittifakın bir sonraki zirvesinde konuşacak olmam ortak zaferimizin kanıtı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gelecekte sadece Ukrayna'nın değil ittifak üyesi ülkeler dahil diğer devletlerin de Rusya'nın saldırısıyla karşı karşıya kalabileceğini ileri süren Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO'ya katılması ile tehdit ettiler. Ancak Ukrayna, NATO'da değil ve Rusya'nın ülkemize karşı savaşı Donbas'taki 8 yıllık savaşın ardından 126 gündür devam ediyor." dedi.

Zelenskiy, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma kararını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’den ayaküstü sohbet
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’den ayaküstü sohbet

NATO’dan "Akıncı TİHA" paylaşımı: Müttefik ülkelerle ortak görevler yürütülüyor
DÜNYA
NATO’dan "Akıncı TİHA" paylaşımı: Müttefik ülkelerle ortak görevler yürütülüyor
Düzcede sel felaketi

Düzce'de sel felaketi

​Mağdurlar evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor.
Bakan Soylu Düzcede

Bakan Soylu Düzce'de

Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmalarını takip etti.
Dünyanın gözübu zirvede

Erdoğan: ​Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz

​MHP lideri Bahçeli'den Madrid mutabakatına övgü

​NATO'dan Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya kararı.

ABD'den F-16 mesajı

ABD'den F-16 mesajı

Türkiye'nin modernize planlarını destekliyoruz.

Adana'da petrol bulunan tarlanın sahibi konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.