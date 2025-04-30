Zelenskiy: Ruslar 100'den fazla İHA ile saldırdı 1 ölü 46 yaralı var

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece ülkesinin farklı bölgelerine İHA saldırıları düzenlediğini aktardı.

Saldırıların ağırlıklı olarak Dnipro, Harkiv ve Dobropillya şehirlerini hedef aldığını belirten Zelenskiy, okul gibi farklı sivil altyapıların hedef alındığını vurguladı.