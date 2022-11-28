Dünya Zelenskiyden Rusyaya yönelik yeni iddia Yeni füze saldırılarına hazırlanıyor
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Zelenskiy'den Rusya'ya yönelik yeni iddia: Yeni füze saldırılarına hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın sivil ve enerji altyapılarına yönelik yeni füze saldırıları için hazırlık yaptığını iddia etti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyden Rusyaya yönelik yeni iddia: Yeni füze saldırılarına hazırlanıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlattı.

Son dönemlerde olduğu gibi bu hafta boyunca da en ağır çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, "Cephede durum oldukça ağır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'da tekrar sivil ve kritik enerji altyapılarını bombaladığını belirten Zelenskiy, saldırılar sonucu ülkede yaşanan enerji sorunlarını çözmek için etkili çalışmaların yapıldığını söyledi.

Rusya'nın yeni saldırılar için hazırlık yaptığını iddia eden Zelenskiy, "Teröristlerin yeni saldırılar hazırladığını anlıyoruz. Bunu kesin olarak biliyoruz. Ve füzeleri olduğu sürece maalesef sakinleşmeyecekler." dedi.

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