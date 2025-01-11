Zuckerberg'den 'koronavirüs' ile ilgili iddiaları güçlendiren itiraf

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, pandemi sürecinde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, aşıyla ilgili bazı gerçek bilgilerin sansürlenmesi için sahip olduğu platformlara baskı yaptığını belirtti. Zuckerberg, "Kısacası, aşıların yan etkilerinden bahseden paylaşımların kaldırılmasını istediler" ifadelerini kullandı.
Milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının ardından, virüse yakalanan birçok kişi hastalığı atlatsa da bazıları kalıcı hasarlarla ve sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı.
Aşı üretildiğinde ise, bu aşıların zararlı etkilerinin olduğu iddiaları gündeme geldi. Ancak, bu iddialar özellikle ABD yönetimi tarafından yalanlandı.
Pandemi itirafı: Bize küfrediyorlardı
Ancak pandemi sürecine dair dikkat çeken bir açıklama, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'ten geldi.
Zuckerberg, konuya ilişkin katıldığı bir podcastta pandemi döneminde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kendilerine sansür uygulamaları için baskı yaptığını belirtti.
Kovid-19 döneminde aşı kampanyasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü anımsatan Zuckerberg, Biden yönetiminin bu dönemde aşı karşıtlarını sansürlemeye çalıştığını öne sürdü.
Zuckerberg, "Biden yönetiminden insanlar ekibimizi arayıp, bağırıyor çağırıyor ve küfür ediyorlardı." dedi.
"Yan etki paylaşımlarının kaldırılmasını istediler"
Zuckerberg, kendilerinin bunu yapmayacağını açık bir şekilde dile getirdiğini, bunun ardından Biden'ın açıklamalarında Meta'ya işaret ederek "Bunlar insanları öldürüyor." demesinin ardından şirketinin birçok devlet kurumu tarafından hedef alındığını söyledi.