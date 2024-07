Dikkat dijitalleşiyoruz!

Dijitalleşme, analog bilginin dijital formata dönüştürülmesi ve dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanılması süreci olarak tanımlanıyor. Bu süreç, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (ICT) hızlı ilerlemelerle hızlanarak toplumun her alanında derin etkiler yaratıyor. Dijitalleşme, internetin yaygınlaşması, sosyal medya platformlarının kullanımı, veri analitiği, yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımızın her yönünü dönüştürüyor. Dijitalleşme, modern dünyada hemen her alanı etkileyen geniş kapsamlı bir dönüşüm süreci olarak ortaya çıkıyor. Yönetim sistemleri de bu dönüşümden nasibini alıyor; dijital teknolojilerin sunduğu yeni olanaklarla birlikte daha etkin, şeffaf ve katılımcı hale geliyor.