İnsan çölü

Doğru ile yanlışın yeri, dinin rehberliği reddedildiğinden beri hızla değişti. Sadece rüşvet, irtikap, sahtekârlık meselelerinde değil her alanda. Tefecilik en gözde işlerden biri bugün, hayatımızda merkezi bir yer işgal ediyor. Zina her yönden ve her biçimiyle teşvik ediliyor. Taciz ve tecavüz, kimse görmüyorsa, yakalanma riski yoksa bir fırsat sayılıyor. Yalan, becerebiliyorsanız en üstün meziyet. İyi bir yalancıysanız siyasette ve ticarette en çok aranılan kişisiniz. Hırsızlık, gasp ve rüşvet “adi” suç sayılıyor. Toplum “ne olmuş canım alt tarafı biraz götürmüş” diye bakıyor bu tür suçları işleyenlere. Kendi başlarına gelmedikçe elbette. Böyle giderse, “ne olursa olsun” kazanmak hedefiyle yetiştirdiğimiz çocuklarımızın hayatı daha beter bir hal alacak.