Prof. Dr. Süleyman Doğan

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Işığın hızının sonlu olabileceğini ilk kez 11. yüzyılda İbn Sina ileri sürmüş, bu görüşünün deneysel olarak yoklanması gereğini ise ilk kez Galileo belirtmiştir. Günümüzde uzay ölçümlerinde sıkça ışık hızı ve ışık yılı ölçek olarak kullanılmaktadır. Bunun temel nedeni, uzayın çok büyük boyutlarda olmasıdır. Işık hızı birimi yakın mesafeler için kullanılmakta ve uzak mesafeler için de ışık yılı birimi kullanılmaktadır. Galaksiler arası ışık yılı kullanılır iken, güneş sistemimizde ışığın bir günlük yolu ile her yere ulaşılmaktadır. İnsanoğlunun ömrü boyunca Samanyolunu gezmesi mümkün değildir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Yıldırım tarafından kaleme alınan “Civilization Scale According To The Speed Of Light” başlıklı makale “American Journal of Engineering Research (AJER, 2023)” dergisinde yayınlandı. Bu makalede “Işık Hızı Medeniyeti Ölçeği” ele alınmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, evrenimizde iki trilyon dan fazla galaksinin olduğu tahmin edilmektedir. Işık hızı medeniyetinde, enerjinin de ne kadar çok kullanıldığı değil, enerjinin ne kadar verimlilikte kullanıldığı amaç edinilmektedir.

BİLİM KİTAPLARI SİL BAŞTAN YAZILACAK

Bugün kullandığımız süper bilgisayarlar gelecekte basit diz üstü bilgisayarlar olarak kullanılacak ve işlemci hızları ve tasarımı değişecektir. Bu yeni bilim ve teknoloji tüm mekanik sistem hızını ışık hızına taşıyacaktır. Işık hızı yapılar Dünya atmosferi içinde hiç bir zamanda kullanılamayacaktır. Çünkü Dünyamız ışık hızına göre çok küçüktür. Işık hızı ve daha yüksek hızla dünya dışı ulaşım sistemlerinde kullanılacaktır. Bu gelişmenin diğer önemli sonucu da biyolojik alandaki hücrelerin yapısının daha iyi analiz edilmesidir. Çünkü yapay canlı organların yapılması daha sonra da kullandığımız pek çok sistemin biyolojik organik yapılardan oluşacağından, kuantum biyolojisi ve kuantum sentetik biyolojisi ileri seviyede gelişecektir.

Yakın dönemde fizik, kimya, biyoloji, malzeme, enerji ve bilim felsefesi yeniden yazılacaktır. Çünkü ışık hızı aşaması teorik olarak aşılması zor, ya da teorik olarak bazı fizikçiler tarafından geçilemez hız olarak tanımlamaktadır. Medeniyet aşamasının teorik ve teknolojik alt yapısını da oluşturacaktır. Bu aşamada maddenin yapısının ayrıntıları daha fazla öğrenilecek, dünyamızda olmayan yeni elementler sentetik olarak da üretilecektir. Diğeri ise atomik yapıların alt parçacıklarından oluşacak saf maddelerde yapılabilecektir. Bu yeni maddeler kendi enerjilerini kendileri üretecek ve tüm kaynaklardan enerji elde edebilecek kabiliyete sahip olacaktır. Uzay araçları da bu yeni tür maddelerden yapılarak kendi enerjilerini üretebilecektir.

KOMŞU GEZEGENLERLE İŞ TOPLANTILARI

Günümüzdeki bilim iki alanda gelişmektedir. Bunların birisi maddenin yapısı ile ilgili bilim ve teknoloji, diğeri ise canlılığın temsili olarak bilinen biyolojidir. Bu iki alanın gelişmesinden dolayı, hem mühendislik hem de sağlık sektörünün tüm alanlarını etkileyecektir. İşte bu dönemde bu iki bilim alanı, günümüzde düşünülmeyecek kadar gelişecektir. Maddenin ve hücrenin yapısında bilinmeyen parçacık sayısı azalacak, yine maddenin yeni fazları meydana çıkacaktır. Bu yeni fazlardan günümüzde olmayan yeni malzemelerin yapılışı gerçekleşecektir. Yer çekiminden etkilenmeyen, diğer enerji türlerini enerji olarak kullanan maddeler yapılacaktır. Bilimdeki ölçme Planck uzunluğu temel ölçü birimi olarak kabul edilecektir. İnsanlar artık yakın gezegenlerdeki iş adamları ile ortak iş toplantıları yapacaklar ve insanlar bu alanlarda iş bulacaklar, gündelik gidiş-geliş sıradan bir ulaşım sayılacaktır.

Medeniyet aşamasında, maddenin yapısında bulunan pek çok atom altı parçacıkların saflaştırılması ve istenilen faza getirilmesi gerçekleştirilecektir. Işığın yerine yeni enerji kaynağı istenilen faza çevrilecek ve haberleşmede özellikle fiber optik laser kaynaklarının yerine kullanılacaktır. Maddeler büyük enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan istenilen faza da çevrilecektir.

Hücre yapısı, DNA ya da canlılık ölçülerindeki yapılar çok ayrıntılı olarak bilinecektir. Belki de günümüzde henüz çaresini bulamadığımız hastalıklar çok basit bir tedavi yöntemi ile iyileştirilecektir. Teknoloji eski bilinen hastalıkları tedavi ederken, muhakkak yeni hastalıklar da ortaya çıkacaktır. Bunun nedeni ise önce gezegenler, sonra da galaksiler arası yolculuktan dolayı biyolojik farklılık ve taşınan mikro canlılar ile yeni hastalıklar olacaktır. Belki de bazı gezegenlerdeki insanların ve diğer canlıların sonu olacaktır.

KUANTUM DOLAŞIKLIK ÇAĞI

Kuantum fiziğinde parçacıkların etkileşim hızı, zamandan ve mekandan bağımsız olarak anlık etkileşmektedirler. Bu çağda bu parçacıklardan yapılacak uzay gemi sistemleri ile gezegenler arası canlı ve cansız her türlü madde ışınlaması gerçekleşebilmektedir. Yeni maddelerden üretilecek uzay gemileri ve araçları yapılacaktır. Bunlar kendi enerjilerini kendileri üreteceklerdir. Dolayısıyla enerji sorunu ortadan kalacaktır.

Evrenler, galaksiler ve gezegenler arası ekolojik canlı türlerinin farklılaşması, yıldızlar, gezegenler ve galaksiler arası canlı türlerinin etkileşmesi sonucunda yeni tür melez canlı yapılarının oluşması ve farklılaşması olacaktır. Belki de kendi dünyamızdaki insan türünün ve diğer tüm bitki ve canlıların sonunu getirecek yeni melez canlı türünü yaparak belki de kendi sonumuzu kendimiz getireceğiz. Bilinen DNA yapılarında kim bilir nasıl bir değişiklik yapılıp yeni bir canlı ve bitki türü ortaya çıkar bilinmez. Bilinen tek gerçek var ki bu dönemde dünyamız tehdit altında kalacaktır. Görünen o ki, daha gelişmiş ışık medeniyeti, eski kültür ve medeniyeti

alt-üst belki de yok edebilecektir vesselam…







