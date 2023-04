Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Yıldırım tarafından kaleme alınan “Civilization Scale According To The Speed Of Light” başlıklı makale “American Journal of Engineering Research (AJER, 2023)” dergisinde yayınlandı. Bu makalede “Işık Hızı Medeniyeti Ölçeği” ele alınmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, evrenimizde iki trilyon dan fazla galaksinin olduğu tahmin edilmektedir. Işık hızı medeniyetinde, enerjinin de ne kadar çok kullanıldığı değil, enerjinin ne kadar verimlilikte kullanıldığı amaç edinilmektedir.