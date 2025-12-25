İstihbarat diplomasisinin gizli aktörleri: Think-tank raporları

Elif Yıldız Yüce - Tarihçi/ Araştırmacı





“Orta Doğu’da Yeni Bir Dönem” başlıklı, verilerle dolu, akademik referanslarla da süslenmiş haberlere ve analizlere gazete sayfalarından ya da düşünce kuruluşlarının aylık bültenlerinden oldukça aşinayız… Peki bu yazılar nerede üretiliyor ve ne anlatmak istiyor?

Think-tanklar; politika yapıcılar için veri, analiz ve öneriler üreten; bağımsız, yarı-bağımsız veya devlet destekli araştırma kurumlarıdır. Buna bağlı olarak üretmiş oldukları raporlar, genellikle açık kaynak istihbaratı niteliği taşırken, stratejik karar süreçlerine de doğrudan etki eder.

İSTİHBARATIN SESSİZ MÜHENDİSLERİ

Think-tank raporları için günümüz diplomasinin ve istihbarat diplomasisinin gizli mühendisler demek yanlış olmaz. Bu raporlar istihbaratta, karar vericilere yönelik “stratejik öngörü”, diplomaside ise ülkelerin dış politikalarında kullanılabilecek alternatif senaryolar ve kriz yönetim stratejileri geliştirdiği, siyasette ise siyasi parti ve hükümetlerin iç-dış politika pozisyonlarını meşrulaştırmak için bilimsel/analitik dayanak sunduğu dikkate alındığında ülkelerin uluslararası arenada düşünce üretim kapasitesini ve akademik etkisini gösterdiği aşikârdır. Bu yönüyle de kimi zaman karşı tarafın stratejisini anlamak, kimi zaman kendi stratejini görünmez şekilde yansıtan gizli mesajlardır.

SAHNEDE DEĞİL KULİSTE!

Onları sahne önünde alkışlanan aktörler olarak düşünmek sadece yanlış değil haksızlık da olacaktır. Bilâkis kulislerde replikleri yazan, kimi zaman oyunun yönünü belirleyen yazarlar olarak onları değerlendirmek oldukça yerindedir. Keza çoğu zaman toplumsal algı yönetiminde de etkileri görülmektedir. İstihbarat dünyasının gizli aktörleri ve stratejik kararları şekillendiren asıl enstrümanlardan biri olarak ön plana çıkan think-tank raporları kamuya açık ve bilimsel görünümlü bir araç olarak ve istihbarat servislerinin analiz raflarında başköşeyi kapan stratejik belgeler olarak işlev görür.

İRAN-İSRAİL SAVAŞINA DAİR BİR RAPOR ÖRNEĞİ

13 Haziran’da başlayıp 12 gün süren İran-İsrail Savaşı’na dair yayımlanan raporlarda açık kaynak istihbaratının algı yönetimine evrilişini de görmek mümkün. Keza ABD merkezli “CSIS’in (Center for Strategic and International Studies) 17 Haziran 2025’te yayınladığı Israel and Iran at War: What Comes Next? başlıklı rapor, İsrail–İran çatışmasınnı sadece askeri değil, stratejik, diplomatik ve istihbarat boyutlarıyla ele almıştı. Raporda İsrail’in hava üstünlüğüyle İran’ın nükleer ve savunma altyapısına darbe vurduğuna dair yapılan bilgi paylaşımı bir açık kaynak istihbaratı olarak görünse de toplumsal algı yönetimi açısından da öneme sahip. İran’ın ise asimetrik yanıtlar, vekil gruplar ve deniz taşımacılığı üzerinde baskı kurma gibi yöntemlere yönelebileceğinin belirtilmesi, olası senaryolar üzerinde durulduğunu göstermişti. CSIS uzmanlarının çatışmanın Körfez ülkeleri, ABD ve bölgesel güç dengeleri açısından belirleyici olduğunu vurgulamalarıyla think-tank raporlarının artık yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda uluslararası strateji üretiminde yönlendirici bir araç hâline geldiğini ortaya koydu.

İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

21. yüzyılın en etkili alanı “istihbarat diplomasisi” yani devletlerin bilgi, analiz ve algı yönetimi üzerinden yürüttüğü sessiz mücadele. Bu diplomasinin en görünmez, ama en etkili aktörleri ise think-tank raporlarıdır. Hazırlanan raporlar sadece masa başında hazırlanmış akademik çalışmalardan ibaret olmadığı gibi akademik çalışmaların bir sonucu da değil, aynı zamanda diplomasi, istihbarat ve siyaset üçgeninde yer alan stratejik mektuplardır. Think-tank raporları, açık kaynak istihbaratının rafine hali olarak değerlendirildiğinde, tablonun büyük kısmının çoğu zaman gazete manşetlerinden değil, bu raporlarla şekillendiği görülecektir. Öte yandan dünyada artık savaşlar yalnızca cephede, diplomasi ise yalnızca masada yürümüyor.

Nitekim bu raporlar çağımızın en sofistike istihbarat araçlarından biridir. Onları anlamak, sadece satırları değil, satır aralarını okumakla mümkündür. Çünkü bazen en kritik bilgi, raporda yazan cümlede değil, o raporun neden tam da o gün yayımlandığında saklıdır…








