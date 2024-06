Sınırları aşan bir iyilik öyküsü

Yusuf Yıldırım / AYBİR Genel Sekreteri





Elden, dilden ve Kurban Bayramı yaklaştığında, milyonlarca Müslüman'ın kalbinde yeşeren bir ibadet ve yardımlaşma duygusu doğar. Ancak, bu ibadeti yerine getiremeyecek durumda olanlar da vardır. İşte bu noktada, mazlum coğrafyalara ulaşan yardım kuruluşları devreye girer. Onların çabaları, sadece bir ibadetin yerine getirilmesi değil, aynı zamanda insanlık onurunun ve dayanışma ruhunun yeniden canlanmasıdır. Bu yardım kuruluşlarının Afrika’nın sıcak çöllerinden Orta Doğu’nun savaşın gölgesinde kalan topraklarına, Asya’nın dağlarında yaşayan unutulmuş insanlara kadar her yere ulaşırlar. Bu yolculuklar, sadece coğrafi mesafeleri değil, aynı zamanda insanların kalplerindeki engelleri de aşar. Özgürce yaşayamayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların yanında olmanın, gerçek bir insanlık görevi olduğunu bir kez daha hatırlatır.

MAZLUM COĞRAFYALARA UMUT TAŞIMAK

Türkiye’deki insani yardım kuruluşları, dünya genelinde milyonlarca insana ulaşarak onların hayatlarına dokunurlar. Onların çabaları, sadece bir kurbanın etiyle değil, aynı zamanda sevgi, umut ve adaletle de dolu birer armağandır. Bu yardım kuruluşlarının faaliyetleri, sadece insani yardımın sınırlarını değil, aynı zamanda kendi sınırlarını da aşar. Zorlu koşullarda çalışan gönüllüler, kimi zaman kendi güvenliklerini tehlikeye atarlar ama yine de yılmadan, yorulmadan yardım etmek için çabalarlar. Bu yolculuklar, insanlığın ortak değerlerine olan inancın ve dayanışma ruhunun bir göstergesidir. Onlar, sadece bir ibadeti yerine getirmekle kalmazlar, aynı zamanda dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getirmek için ellerinden geleni yaparlar.

Kurban kesim organizasyonundaki deneyimim ise bu yardım kuruluşlarının gerçekten de ne kadar önemli bir iş yaptığını bir kez daha anlamama vesile oldu. Bu yıl, bir işadamının uhdesinde Çad’a gerçekleştirdiğimiz organizasyonun bir parçası olarak, mazlum coğrafyalara ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdik. Ömer kardeşimle birlikte bu organizasyonda yer almak, onun ilk tecrübesiydi ve bu deneyim onun hayatında unutulmaz izler bıraktı. Çad’daki kurban kesim etkinliği, bölgedeki insanlara umut ve sevinç getirdi. Ayrıca, su kuyusu, aşevi, cami ve medrese gibi projeler için de araştırmalar ve bu çalışmaların hayata geçirilmesi için planlamalar yaptık. Ömer’in bu deneyimi, onun hayatında bir dönüm noktası oldu. İlk defa bir yardım organizasyonuna katılmış olmanın heyecanı ve mutluluğu yüzünden okunuyordu. Gözlerindeki parlaklık, yapıcı katkılarıyla yardım etmenin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyordu.

KURBİYETİ KAZANMAK

Kurban kesim organizasyonu sadece birkaç günlük bir etkinlik gibi görünebilir ancak bu etkinliğin ardında yatan emek ve planlama, gerçekten de takdir edilmeyi hak ediyor. Kurbanlar, özenle seçilir ve dağıtılırken, aynı zamanda yardım kuruluşları, bölgedeki ihtiyaçları tespit etmek ve kalıcı çözümler üretmek için de çalışırlar. Su kuyuları açmak, aşevleri inşa etmek, cami ve medreseler yapmak gibi projeler, insanların hayatlarını kökten değiştirebilir ve geleceklerini aydınlatabilir. Bu tür organizasyonlar, sadece maddi yardımın ötesine geçer. Asıl önemli olan, insanların yüzlerindeki tebessümdür. Bir kurbanın etiyle değil, aynı zamanda bir umut ışığıyla gelen yardımlar, insanlara moral ve motivasyon kaynağı olur. Onların hayatlarına dokunmak ve bir nebze olsun rahatlık getirmek, gerçekten de paha biçilemez bir duygudur. İnsanlık için bir görevdir ve bu görevi yerine getiren herkese minnettarız. Umuyorum ki, gelecek yıllarda da bu tür organizasyonlar devam eder ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara umut ve yardım eli uzatmaya devam ederiz.

Ancak sadece Kurban Bayramı’nda değil, yılın her döneminde yardımlaşma ruhunu canlı tutmak gerekiyor. Bu kuruluşlar, Ramazan ayında iftar sofraları kurar, kış aylarında sıcak giysiler ve battaniyeler dağıtır, eğitim dönemlerinde okul malzemeleri sağlar. Her an, her koşulda yardıma muhtaç olanların yanındadırlar. Bu, sürekli bir çaba ve kararlılıkla mümkündür. Birçok gönüllü, hayatlarının büyük bir kısmını bu çalışmalara adar. Onların fedakarlıkları, toplumun dayanışma ruhunun somut bir yansımasıdır.

Deniz Feneri Derneği, her yıl milyonlarca kişiye ulaşan yardım projeleri yürütmektedir. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktadır. Eğitimden sağlığa, gıda yardımından barınma projelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Aynı şekilde İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş ve kriz bölgelerinde acil yardım ekipleriyle ön saflarda yer alır. İnsanlığın en zor anlarında bile yanlarında umut ışığı olmaktadır. Cansuyu Derneği ise, özellikle savaş mağduru çocuklar için eğitim projeleri yürütmektedir. Onların geleceğini inşa etmek, savaşın yaralarını sarmak için çalışmaktadır. Tebessüm Derneği, adından da anlaşılacağı gibi, insanların yüzlerinde tebessüm oluşturmak için her türlü çabayı göstermektedir. İMG Yardım Derneği, gıda sağlık ve barınma projelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir.

KUTLU YOLCULUĞUN KAHRAMANLARI

Bu kuruluşların ve adını sayamadığım bütün derneklerin her biri, kendi alanlarında uzmanlaşmış ve geniş bir gönüllü ağıyla faaliyet göstermektedir. Yardım kuruluşlarının bu özverili çalışmaları, toplumun her kesiminden destek görmektedir. Gönüllüler, bağışçılar, destekçiler, hep birlikte bu iyilik hareketine omuz verirler. Onların desteği olmadan bu çalışmaların gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Her bağış, her gönüllü çalışması, bir umut ışığıdır. Bu ışık, karanlıkta kalan hayatları aydınlatır ve onları yeniden hayata bağlar.

Kurban Bayramı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Ancak, bu ruhu yılın her gününe yaymak gerekir. Yardım kuruluşları, bu ruhu canlı tutarak her zaman mazlumların yanında olurlar. Onların çabaları, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirir. Her bir yardım eli, bir umut ışığıdır. Bu ışığı yaymak ve mazlum coğrafyalara umut taşımak, hepimizin ortak görevidir. Sonuç olarak, yardım kuruluşlarının Kurban Bayramı’ndaki yolculukları, insanlığın ortak değerlerini ve dayanışma ruhunu yansıtan bir iyilik öyküsüdür.