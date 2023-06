Yatışmak isteyen ses mi yoksa mana mı?

Artık konuşmazlar, sadece fısıldaşırlar çünkü kalpleri birbirlerine daha da yakınlaşmıştır. Artık bir süre sonra konuşmalarına bile gerek kalmaz, sadece birbirlerine bakmaları yeterli olur. İşte birbirini gerçek anlamda seven iki insanın yakınlığı böyle bir şeydir.”

Sesimizi yükselttiğimizde aslında karşımızdakine duyurmak istediğimiz, anlamını idrak etmesini istediğimiz sözlerimizi onun kalbinde yer edindirmeye çalışma çabamızdır. Karşımızdaki bizi duysun isteriz ve o duyana kadar sesimizin seviyesini hiç düşürmek istemeyiz. Çünkü o vakit sanki o sözlerimizi duymuyormuş ve adeta sağır biriymiş gibi bir his kaplar içimizi. Bu yüzden o histen kurtulmaya bir an önce manayı o kalbe yerleştirip, yatışmak isteriz. Bizi anladığını ve “Haklısın”, “Seni anlıyorum” cümlelerini duymak hoşluğuna erişmek isteriz. Bir oh çekip rahatlamak, tıpkı limanına vararak görevini tamamlamış ve hedefine ulaşmış bir gemi misali…