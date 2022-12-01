CANLI: Düzce TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 asil yedek listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni TOKİ kura heyecanı başladı. TOKİ sosyal konut kura çekilişi ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Devam eden çekilişle birlikte 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 1-7 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 13.807 konut için kura cekilecek. Kura çekimi yapılacak iller; Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın ve Karabük olarak açıklandı.

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

REKLAM

Düzce TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Yeni haftanın kura takvimine göre 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekilecek. Düzce TOKİ kura çekimi 2-3 Aralık tarihlerinde saat 10.00’da Düzce Belediyesi Konferans Salonu'nda başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

E-DEVLET TOKİ DÜZCE KURA SONUCU ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Düzce TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ kura sonuçları Youtube ve e devlet üzerinden sorgulanabileceği gibi kurumun internet sitesi üzerinden de öğrenilebilmekte.

REKLAM

TOKİ kura sonuçları hak sahibi sorgulama ekranı

TOKİ Düzce’de nerede hangi ilçede konut yapacak?

İşte Düzce TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları: Düzce'de toplamda 1100 adet TOKİ konutu inşa edilecek. Düzce'de 9 farklı ilçede (Merkez, Akçakoca, Beyköybelde, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca) TOKİ konutları inşa edilecek.

TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.