Özgün Düzce afet konutlarının yapımına ne zaman başlanılacak?
ÖZGÜN HABERLER

Düzce afet konutlarının yapımına ne zaman başlanılacak?

Düzce depremiyle ilgili merakla beklenen haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kurum, ekiplerin 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi incelediğini söyledi. Düzce afet konutlarının yapımı için TOKİ eliyle ihale hazırlık çalışmalarının başlatıldığı bilgisine de yer verildi. Peki Düzce'de yıkılacak, ağır hasarlı ne kadar bina var?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzcede Yıkılacak, ağır hasarlı ne kadar bina var? Düzce TOKİ afet konutları ne zaman yapılacak?
Düzce'de yıkılacak, ağır hasarlı ne kadar bina var?

Düzce depremiyle ilgili merakla beklenen haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından “Düzce’de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledi. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını şimdiden tamamladık ve yenilerini yapmak için de ihale sürecini başlattık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden hızla sağlıklı konutlarımızı inşa edeceğiz!“ açıklamalarında bulundu.

Düzce’de ne kadar bina yıkılıyor?

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Düzce’de Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içerisinde olay yerine intikal ettiğinin altı çizilen Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

  • “Depremin hemen ardından Düzceli afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. 23.11.2022 tarihinde başlayan hasar tespit çalışmalarımızın neticesinde; 166 bin 375 bağımsız bölüm içeren 66 bin 172 bina inşaat mühendislerinden oluşturulan hasar tespit ekiplerince incelenmiştir. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan binalardan 791 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarına takiben yine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda kalan 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam etmektedir.”

Düzce TOKİ afet konutları ne zaman yapılacak?

Açıklamada bölgedeki 452 okulda hasar tespit çalışması yapıldığı ve 1 adet okulun orta hasarlı olarak tespit edildiği belirtildi. Bu okulunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme çalışmalarının yapılacağı bildirildi. Depremden etkilenen bölgede incelenen okullar ve camiler haricinde 577 adet kamu binasından 5’inde ağır hasar tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, afet konutlarının yapımı için TOKİ eliyle ihale hazırlık çalışmalarının başlatıldığı bilgisine de yer verildi.

Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
ÖZGÜN
Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
15 bin liraya aldı: 100 bin TL harcadı

15 bin liraya aldı: 100 bin TL harcadı

Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Avrupada resesyon endişesi: Kötü haberi verdi

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor.

Alman otomotiv devinden sürpriz karar.

​Bakan Soylu: 55 suç örgütüne yönelik 502 kişi için "silindir" operasyonu başlatıldı.

Beşi Kanada'da çıktı: Ülkeye dönüş için zorluyorlar.

​Boğaziçi'nde karı-koca aynı tezle master yapmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.