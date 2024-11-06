E harfi ile başlayan şehir isimleri

E harfi ile başlayan şehirler

arasında Türkiye'de Edirne, Elazığ, Erzurum ve Eskişehir gibi iller öne çıkarken, dünyada Edinburgh (İskoçya), Eindhoven (Hollanda), Ensenada (Meksika) ve Essen (Almanya) gibi şehirler bulunmaktadır. Buşehirler, kültürel mirasları, doğal güzellikleri ve tarihi dokularıyla tanınır.

Türkiye'deki E harfiyle başlayan şehirler

, yerli ve yabancı bölümlerin ilgi gösterdiği kitleye sahipken,

dünyada E harfi ile başlayan şehirler