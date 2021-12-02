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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ( e-Okul VBS ) e-Okul giriş yap ve sorgula

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş için haberimizi inceleyebilirsiniz. Okullarda artık sınav haftasına girildi. Öğrenciler ise yapılan sınavların sonuçlarını bu hizmet üzerinden öğrenebilecekler. Aynı zamanda devamsızlık, sözlü ve diğer bilgileri de uygulama üzerinden öğrenebilecekler. Sizler de öğrencilerin devamsızlıklarını ve yazılı sonuçlarını sorgulamak istiyorsanız e-Okul VBS uygulamasını kullanabilirsiniz.

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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ( e-Okul VBS ) e-Okul giriş yap ve sorgula
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları veya devamsızlık bilgileri sistem üzerindeki yerini aldı. Sıcak havaların da gelmesiyle birlikte okullarda devamsızlıklar artmaya başladı. Veliler ise uygulama üzerinden rahatlıkla son durumu öğrenebiliyorlar. Bu işlemi yapmak ise oldukça basit bir işlem. İşte devamsızlık sorgulama ve yazılı sonuçlarını öğrenme ekranı...

e-Okul VBS üzerinde iki türlü hizmet bilgisi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Yönetim Bilgi Sistemi olurken diğeri ise Veli Bilgilendirme Sistemi.

Öğretmenler kendilerine ayrılan Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin tüm bilgilerini sisteme girebiliyor ve velilere bilgileri sunuyorlar.

Veliler ise kendilerine ayrılan kısımdan öğrencinin T.C. kimlik numarasını, öğrencinin okul numarasını ve güvenlik kodunu girerek sisteme giriş yapabiliyorlar.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra öğrenciye ait tüm bilgiler sıralanmaktadır. Bunlardan bazıları;

  • - Devamsızlık durumu
  • - Sınav sonuçları
  • - Şube başarı ortalaması
  • - Karne notları
  • - Sınav tarihleri
  • - Aldığı belgeler
  • - Yıl sonu notları
  • - Haftalık ders programı
  • - Sınıf bilgileri
  • - Nakil durumu

Öğrenci yada Veli e-Okul'un sağladığı bilgilere nasıl ulaşır?
1- Numaralı bölgeye Güvenlik Kodunu yazın.


2- Numaralı bölgeye öğrencinin TC. Kimlik numarasını giriniz.
3- Numaralı bölgeye de öğrencinin Okul Numarası'nı girerek öğrencinin tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Veli Bilgileri altında bulunan alanlar;

Veli Uyruğu: Öğrenci velisinin uyruğunu seçebileceğiniz alandır.
Veli Kimlik No: Eğer öğrenci velisi yabancı uyruklu ise veli kimlik no alanı doldurulmayacaktır, sistem bu kişi için otomatik olarak kimlik numarası üretecektir. Eğer T.C uyruklu ise bu alana veliye ait TC Kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir.


Baba Bilgileri altında bulunan alanlar;

Baba Uyruğu: Öğrencinin babasının uyruğunu seçebileceğiniz alandır.
Baba Kimlik No: Eğer öğrencinin babası yabancı uyruklu ise baba kimlik no alanı doldurulmayacaktır, sistem bu kişi için otomatik olarak kimlik numarası üretecektir. Eğer T.C uyruklu ise bu alana babaya ait TC Kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir.


Anne Bilgileri altında bulunan alanlar;

Anne Uyruğu: Öğrencinin annesinin uyruğunu seçebileceğiniz alandır.
Anne Kimlik No: Eğer öğrencinin annesi yabancı uyruklu ise anne kimlik no alanı doldurulmayacaktır sistem bu kişi için otomatik olarak kimlik numarası üretecektir. Eğer T.C uyruklu ise bu alana anneye ait TC Kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir.

Öğrenci Ders ve Sınıf Bilgileri altında bulunan alanlar;

Sınıfı/Şubesi: Öğrenciyi kaydedeceğiniz sınıf ve şube bilgisini gireceğiniz alandır.
Yabancı Dil: Öğrenciye ait yabancı dil bilgisi gireceğiniz alandır.
Okul Numarası: Öğrenciye verilecek okul numarasını gireceğiniz alandır.

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