Eski tip ehliyet sahipleri için geri sayım başladı! Nüfus müdürlüklerinde yenileme işlemleri hız kazanırken, son tarihe kadar başvurmayanlar ceza riskiyle karşı karşıya kalacak. 2016 öncesinde alınan sürücü belgeleri artık geçerliliğini yitirecek. Peki, ehliyet yenileme işlemleri ne zaman bitiyor, başvuru için hangi belgeler gerekiyor ve 2025 yılı güncel yenileme ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar ve adım adım yenileme süreci.

ESKİ TİP EHLİYET YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

01.01.2016 tarihinden önce alınmış eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Ekim 2025'tir. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek ve kullanmaya devam edenler idari para cezasıyla karşılaşabilecektir.

ESKİ TİP EHLİYET NASIL VE NEREDEN YENİLENİR?

Eski tip sürücü belgelerinin yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne (NVİ) bağlı Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.

EHLİYET YENİLEME BELGELERİ NELER?

Gerekli Evrakları Hazırlayın: Başvurudan önce aşağıdaki belgeleri temin etmeniz gerekir:

Sürücü Sağlık Raporu: "Sürücü Olur" ibareli sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından (aile hekimi, özel/devlet hastanesi) almanız gerekir.

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.

Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı veya Pasaport.

Eski Sürücü Belgesi.

Adli Sicil Belgesi: Gerek görülmesi halinde istenir (e-Devlet üzerinden alınabilir).

Kan Grubu Belgesi (Sağlık raporunda belirtilmemişse).

Ücret Dekontu: Yenileme ücretinin yatırıldığına dair dekont (Sistemde görünüyorsa dekont zorunlu değildir).

Randevu Alın: Nüfus Müdürlüklerinden randevu almanız gerekmektedir. Randevunuzu;

NVİ'nin İnternet Portalı (randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya

NVİ Mobil Uygulaması üzerinden alabilirsiniz.

Randevu gün ve saatinizde tüm belgelerinizle birlikte ilgili Nüfus Müdürlüğü'nde başvurunuzu tamamlayın.

Geçici Belgenizi Kullanın: Başvurunuz onaylandıktan sonra yeni ehliyetiniz basılıp adresinize gönderilene kadar, size verilen Geçici Sürücü Belgesi ile araç kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu belgeyi Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

ESKİ TİP EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?