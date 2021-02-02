Ekonomi Sert düşüş sonrası dolar kaç lira oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 Şubat dolar fiyatları: Dolar kuru kaç lira oldu?

Sert düşüş sonrası dolar kaç lira oldu?

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası mesajlarının ardından hızla düşüşe geçen dolarda 2 Şubat rakamları belli oldu. Dünkü sert düşüşün ardından son 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen doların yeni günde kaç lira olduğunu araştırılıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 Şubat 2021 döviz fiyatları
2 Şubat 2021 döviz fiyatları

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizlerde düşüş, yeni haftanın ilk gününde de sürdü. Dövizler, Salı gününe de bu düzeylerde başladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1860 liradan, avro 8,6820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,1840 liradan alınan dolar, 7,1860 liradan satılıyor. 8,6800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6820 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1800 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6800 lira olmuştu.

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