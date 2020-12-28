Ekonomi 2021 asgari ücreti belli oluyor Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak: Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta?

2021 asgari ücreti belli oluyor: Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10:30’da başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılacak toplantı ile asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı da belli olacak. Komisyonun 22 Aralık’ta düzenlenen üçüncü toplantısında TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda asgari ücretin 2 bin 792 lira olmasını önermişti. Asgari ücrete 2020 yılında yüzde 15 zam yapılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün son kez toplanacak. ​
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün son kez toplanacak. ​

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün son kez toplanacak.

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak son toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde bugün saat 10.30'da gerçekleştirecek.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

2021 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı 28 Aralık'ta
EKONOMİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı 28 Aralık'ta

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda asgari ücretin 2 bin 792 lira olmasını önerdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

Asgari ücrete 2020 yılında yüzde 15 zam yapılmıştı.

2021 asgari ücret ne kadar olacak?
EKONOMİ
2021 asgari ücret ne kadar olacak?

  • Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15 ZAM YAPILMIŞTI

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece 2019 yılına göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

Asgari ücrette yapılan son artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde olmuştu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulandı.

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü yarınki toplantıda: İşte asgari ücrette olası 5 teklif!
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Milyonlarca asgari ücretlinin gözü yarınki toplantıda: İşte asgari ücrette olası 5 teklif!
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Asgari ücretzammı beli oluyor

Asgari ücret
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Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda.
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