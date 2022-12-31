Ekonomi 2023 vergi ve harç miktarları belli oldu Karar Resmi Gazetede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2023 vergi ve harç miktarları belli oldu: Karar Resmi Gazete'de

2023 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak vergi ve harç miktarları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı pasaport ve ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu?

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Haber Merkezi AA
2023 vergi ve harç miktarları belli oldu: Karar Resmi Gazetede
Arşiv

Gelecek yıl çeşitli hizmetlerde uygulanacak vergi ve harç miktarları belirlendi. Yüzde 122,93 yeniden değerleme oranına göre yapılan artışa göre, 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, B sınıfı sürücü belgesi harçları ise 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, imalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki katma değer vergisi (KDV) istisnasının uygulanma süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2023 yılı için 57 bin 300 lira olarak belirlendi.

VERASET, İNTİKAL VE ÇEVRE VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1 milyon 15 bin 747 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2 milyon 32 bin 742 lira), ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 703 lira istisna tutarı dikkate alınacak.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,5 lira, diğer belediyelerde 1,10 lira olarak hesaplanacak.

DAMGA VE EMLAK VERGİSİ

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 10 milyon 732 bin 371,80 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 294,90 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 393,90 lira, katma değer vergisi beyannamesinde 194,60 lira olacak.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2023 yılı vergi değerleri, 2022 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 122,93) yüzde 61,465 oranında artırılarak hesaplanacak.

PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGESİ

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1008,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 1646,10 lira, 3 yıl süreliler için 2 bin 338,50 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 lira olacak.

2023'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru "1 ABD Doları=18,77 TL" olarak yeniden belirlendi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak had ve tutarlar, yüzde 122,93 yeniden değerleme oranında artırıldı.

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2023 vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
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2023 vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu

2023 yılı ceza harç ve bazı vergilerde artış oranı belli oldu: Pasaport ve ehliyet ücretleri ne kadar olacak?
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Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 122,93 olarak belirledi. İlgili oran Resmi Gazetede yer alan vergi usul kanunu tebliğinde yayımlandı.
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Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyordu.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.
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Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.
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PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak.
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3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselecek.
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A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.
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2023te özel iletişim vergisinde de yüzde 122,93 oranında artış olacak.
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Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de bu oranda artacak.
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Yeni yılda trafik cezaları da bu oranda artacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya yükselecek.Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak.
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Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.
2023 yılı ceza harç ve bazı vergilerde artış oranı belli oldu: Pasaport ve ehliyet ücretleri ne kadar olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 için pasaport, ehliyet gibi değerli kağıtlar ve vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranını belirledi. Buna göre yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu. İşte yeniden değerleme oranı sonrasında pasaport, ehliyet ve vergi, harçlarda yeni fiyatlar...


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