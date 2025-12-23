2026’da krediler dengeli büyüyecek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörünün 2026 beklentilerine ilişkin, "Bu dönemde sektörün öncelikli beklentileri, aktif kalitesinin korunması, kredi büyümesinin daha dengeli ve seçici bir yapıda sürdürülmesi ile bilanço dayanıklılığının güçlendirilmesi yönünde şekillenmektedir. Ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle birlikte kaynak maliyetlerinin düşmesi ve kredi sınırlamalarının kademeli olarak gevşemesi, kredi kullandırımlarını ve reel sektöre sunulan finansman imkanlarını artıracak" dedi.

Arslan, bu yılın 11 ayında 231 bin esnaf ve sanatkara 155 milyar lira Hazine faiz destekli kredi kullandırdıklarını da belirtti. Arslan, "Esnaf kredilerinin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 34 seviyesindedir. Toplam esnaf kredi bakiyesi ise 302 milyar liradır” dedi. 2021'den bu yana 263 bin kadın girişimciye 118 milyar lira finansman sağladıklarını dile getiren Arslan, 226 bin girişimciye iş fikrini hayata geçirmesi için 38 milyar lira finansman desteği sağladıklarının altını çizdi. Bankacılık sektörünün, sınırlamalara rağmen kredilerini en az enflasyon seviyesinde büyütmeyi başardığını belirten Arslan, 2026'yı sektör açısından temkinli büyüme döneminden verimlilik ve nitelik odaklı bir aşamaya geçiş yılı olarak değerlendirdiklerini vurguladı.