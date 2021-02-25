25 Şubat Perşembe altın fiyatları: Gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın fiyatları düştü Koronavirüs salgınına ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğu, gram altının kaç liradan işlem gördüğü de merak ediliyor. Yatırımcılar her gün altın fiyatlarını heyecanla araştırıyor. İşte 25 Şubat altın fiyatları ve çeyrek altın ile gram altının fiyatında son durum...

Haber Merkezi 25 Şubat 2021, 08:39 Son Güncelleme: 25 Şubat 2021, 08:45 Yeni Şafak