Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi 28 ülke Rusyaya yönelik yaptırımları 6 ay uzattı
DÜNYA EKONOMİSİ

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı

28 ülke Rusya'ya yönelik yaptırımları 6 ay uzattı

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

Yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor.

Ayrıca, Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı da yapamıyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM
Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Abone Ol Google News
Tarihin en büyük operasyonu

Tarihin en büyük operasyonu

​Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle ortak gerçekleştiriliyor.
Fiyat oyunu deşifre oldu!

Fiyat oyunu deşifre oldu!

İkinci el ​araç fiyatlarını bakın nasıl yükseltiyorlar..
İşçi dehşeti!

İşçi dehşeti!

​İşten çıkarılınca servis aracına kurşun yağdırdı.
Türkiye dostları<br>için umut oldu

Türkiye dostları
için umut oldu

​Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken, Türkiye tüm dostlarına el uzattı.
LGBT lobisine tepki

LGBT lobisine tepki

​"Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar."

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.
Paralı askerlere<br>karşı savaşıyoruz

Paralı askerlere
karşı savaşıyoruz

​Hafter destekçilerinin maskesi düştü.
İnsan değilsiniz

İnsan değilsiniz

​Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor.

Kıdemde<br>ilginç teklif

Kıdemde
ilginç teklif

​Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın.
Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu

Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu

​FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı.
Kandil<br>Avrupa'ya taşındı

Kandil
Avrupa'ya taşındı

​Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor.
Kurban<br>pazarlığında dikkat

Kurban
pazarlığında dikkat

​Prof. Dr. Murat Arslan alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı.
Macron bitti

Macron bitti

​Hafter destekçisi Macron seçimlerde şok sonuç ile sarsıldı.
On dokuz günde<br>bir yıllık kredi

On dokuz günde
bir yıllık kredi

​11,5 milyar TL konut kredisi çektik.
Yeter artık!

Yeter artık!

Uyarılara rağmen eğlence için tüneli kapattılar.
LGBT sapkınlığına <br>karşı net mesaj

LGBT sapkınlığına
karşı net mesaj

​Erdoğan, tavır almaya davet etti.
Kıdem tazminatında ilginç teklif: Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın
Ekonomi

Kıdem tazminatında ilginç teklif: Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın

Kıdem tazminatı konusunda işçi sendikaları mevcut hakların korunmasını istiyor. İşveren ise kıdem yük ve maliyetinin düşürülmesini talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kimsenin insafına bırakmayız” dediği konuyla ilgili ilginç bir teklif geldi. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt; işçi, işveren ve kamuyu temsilen üçer kişiden oluşacak bir ‘Bilim Kurulu’ ile konunun çözülmesini önerdi.
Türkiye dostları için umut oldu: Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken Türkiye tüm dostlarına el uzattı
Gündem

Türkiye dostları için umut oldu: Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken Türkiye tüm dostlarına el uzattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19’a karşı en başarılı mücadeleyi veren ülkelerden biri olan Türkiye’nin dostlarını da unutmadığını söyledi. Bugün Irak’a bir yardım paketi göndereceklerini belirten Erdoğan, “Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yetmenin ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi” dedi.
Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu: FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı
Gündem

Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu: FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün askeri okullardaki şok mangalarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma büyüyor. 800 askeri öğrenci şikayet dilekçesi vererek işkence gördüğünü anlattı. A.E ifadesinde dirsekleri kanayıncaya kadar süründüğünü, Ağustos ayında kalorifer açıldığını, bayılan öğrencilerin tokat atılarak uyandırıldığını söyledi. A.E'ye burnu eğri olduğu için de 100 tur attırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.