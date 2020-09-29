29 Eylül döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu euronun fiyatı ne kadar? Doların fiyatında son durum Rekor seviyelere çıktıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında düşüşe geçen daha sonra ise yeniden yönünü yukarı çeviren dolarda yeni gün rakamları belli oldu. Yatırımcılar döviz rakamlarında 29 Eylül rakamlarının belli olmasının ardından doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son durum..

Haber Merkezi 29 Eylül 2020, 09:37 Son Güncelleme: 29 Eylül 2020, 09:37 Yeni Şafak