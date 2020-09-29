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TÜRKİYE EKONOMİSİ

29 Eylül döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu euronun fiyatı ne kadar?

Doların fiyatında son durum

Rekor seviyelere çıktıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında düşüşe geçen daha sonra ise yeniden yönünü yukarı çeviren dolarda yeni gün rakamları belli oldu. Yatırımcılar döviz rakamlarında 29 Eylül rakamlarının belli olmasının ardından doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
29 Eylül döviz fiyatları.
29 Eylül döviz fiyatları.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerle yükselen dövizler yeni güne de yüksek düzeylerde başladı.

DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8200 liradan, avro 9,1290 liradan güne başladı.

Altın fiyatları yükselişe geçti
EKONOMİ
Altın fiyatları yükselişe geçti

Serbest piyasada 7,8180 liradan alınan dolar, 7,8200 liradan satılıyor. 9,1270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1290 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7750 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0690 lira olmuştu.

TOKİ yüzlerce konut ve işyerini satışa çıkardı: 35 bin TL'den başlıyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 ilde 176 konut ile 23 ilde 155 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.
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Konutlar için 13 Ekim 2020, Salı günü, saat 11.00’da,iş yerleri için 14 Ekim 2020, Çarşamba günü saat 11.00’da açık artırma yapılacak.
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Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
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Alıcılar Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas şehirlerinde satışa sunulan konutlar %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler. Ayrıca, Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak şehirlerinde satışa sunulan iş yerleri %10, %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.
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Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurularteminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.
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yenisafak.com satışa çıkarılan konut ve işyerlerinin bulundukları illerdeki adetlerini ve satış bedellerini çıkardı. İşte il il satışa çıkarılan konut ve işyerleri ile satış bedelleri..
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İstanbul - Başakşehir ve Ateşehir 54 adet konut ve dükkan. 264 bin TL'den başlayıp 760 bin TL'ye kadar çıkıyor.
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Kocaeli - Gölcük ve Dilovası 5 adet konut. Satış bedelleri 199 bin TL'den başlıyor.
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Bursa - Orhangazi ve Orhaneli 5 adet konut. Satış bedelleri 84 bin TL'den başlıyor.
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Balıkesir - Bigadiç 9 adet konut. Satış bedelleri 143 bin TL'den başlıyor.
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Kütahya - Emet ve Simav 9 adet konut. Satış bedelleri 77 bin TL'den başlıyor.​
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Manisa - Yunusemre 9 adet konut. Satış bedelleri 88 bin TL'den başlıyor.
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Denizli - Tavas, Kurudere, Çİvril ve Baklan 29 adet konut ve işyeri. Satış bedelleri 123 bin TL'den başlıyor.
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Muğla - Kavaklıdere 1 adet konut. Satış bedeli 113 bin TL.
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Düzce - Cumayeri 3 adet konut. Satış bedelleri 135 bin TL'den başlıyor.
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Bolu - Mudurnu 7 adet konut. Satış bedelleri 124 bin TL'den başlıyor.​
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Ankara - Ayaş, Altındağ ve Kahramankazan 12 adet konut. Satış bedelleri 150 bin TL'den başlıyor.​​
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Konya - Sarayönü ve Meram 2 adet konut. Satış bedelleri 128 bin TL'den başlıyor.
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Kırıkkale - Bahşili 2 adet konut. Satış bedelleri 103 bin TL'den başlıyor.
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Çorum - Merkez 4 adet konut. Satış bedelleri 69 bin TL'den başlıyor.
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​Sinop - Dikmen 6 adet konut. Satış bedelleri 181 bin TL'den başlıyor.
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​Samsun - Tekkeköy 3 adet konut. Satış bedelleri 134 bin TL'den başlıyor.​
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Ordu - Merkez 1 adet konut. Satış bedeli 225 bin TL.
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​Sivas Suşehri - 1 adet konut. Satış bedeli 128 bin TL.​
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Kayseri - İncesu 2 adet konut. Satış bedelleri 210 bin TL'den başlıyor.​​​
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Niğde - Çiftlik, Çamardı ve Bor 6 adet konut. Satış bedelleri 139 bin TL'den başlıyor.
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​Adana - Yüreğir ve Seyhan 6 adet konut. Satış bedelleri 145 bin TL'den başlıyor.
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Gaziantep - Şehitkamil 1 adet konut. Satış bedeli 307 bin TL.
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Bursa Orhangazi 2 adet işyeri - Satış bedelleri 110 bin TL'den başlıyor.
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​Denizli Bekilli 2 adet işyeri - Satış bedelleri 70 bin TL'den başlıyor.
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Burdur - Karamanlı ve Gölhisar - 8 adet işyeri. Satış bedelleri 65 bin TL'den başlıyor.
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Isparta - Gelendost - 1 adet işyeri - Satış bedeli 58 bin TL.
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Uşak Merkez - 27 adet işyeri - Satış bedelleri 187 bin TL'den başlıyor.​
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Ankara - Sincan, Ayaş ve Çamlıdere - 27 adet işyeri. Satış bedelleri 70 bin TL'den başlıyor.
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Karabük Merkez - 37 adet işyeri - Satış bedelleri 90 bin TL'den başlıyor.
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​Konya - Selçuklu ve Gödene. 9 adet işyeri. Satış bedelleri 388 bin TL'den başlıyor.
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Kırşehir Kaman 1 adet işyeri - Satış bedeli 320 bin TL.
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Kayseri - Tomarza 5 adet işyeri. Satış bedeli 145 bin TL'den başlıyor.
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Niğde Bor 1 adet işyeri. Satış bedeli 160 bin TL.
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Aksaray - Sultanhanı - 3 adet işyeri . Satış bedelleri 90 bin TL'den başlıyor.
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Çorum - 1 adet işyeri. Satış bedeli 130 bin TL.
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Amasya Hamamözü 1 adet işyeri - Satış bedeli 100 bin TL.
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Trabzon Beşikdüzü 2 adet işyeri. Satış bedeli 202 bin TL'den başlıyor.
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Rize Merkez 2 adet işyeri. Satış bedelleri 1 milyon 325 bin TL'den başlıyor.
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Adana - Seyhan ve Yüreğir. 2 adet işyeri. Satış bedelleri 85 bin TL'den başlıyor.
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Kahramanmaraş Afşin 1 adet işyeri. Satış bedeli 156 bin TL.
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Gaziantep Şehitkamil 5 adet işyeri. Satış bedelleri 200 bin TL'den başlıyor.
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Şanlıurfa Akabe ve Viranşehir 2 adet işyeri. Satış bedelleri 50 bin TL'den başlıyor.
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Siirt Baykan 5 adet işyeri. Satış bedelleri 120 bin TL'den başlıyor.
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Bitlis Merkez 11 adet işyeri. Satış bedelleri 114 bin TL'den başlıyor.
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Ağrı Merkez 1 adet işyeri. Satış bedeli 35 bin TL.​​​
TOKİ yüzlerce konut ve işyerini satışa çıkardı: 35 bin TL'den başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 176 konut ile 155 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi" ile satışa çıkardı. 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan konut ve işyerleri 14 Ekim'e kadar teklif sunulabilecek. Satışa çıkarılan konut ve işyerlerine yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olunabilecek.


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