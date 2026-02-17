2B dışındaki arazilere tapu çözümü

Orman vasfını uzun yıllar önce yitirmiş olmasına rağmen mevzuat gereği hâlâ 'ormanlık alan' olarak görünen fakat 2B statüsünde de olmayan arazilerde yaşanan tapu sorunlarının çözümü için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Bu arazilerin orman kadastrosundan çıkarılıp genel kadastroya alınması sağlanacak. Orman vasfını yitirdiği için zamanla yerleşim alanına dönüşen bu nedenle de üzerinde konut ve çeşitli yapılar bulunan ancak 2B vasfında da sayılmadığından hukuki statüsü netleşmeyen bölgelerde yaşanan mülkiyet anlaşmazlıkları giderilecek.





TAPU VE DEVİRDE KALICI ÇÖZÜM

Düzenlemeden en yoğun etkilenecek iller arasında Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin yer alıyor. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklif yasalaşırsa tapu ve devir sorunlarının çözüme kavuşması hedefleniyor.





HUKUKİ STATÜSÜ NETLEŞECEK

Teklifle; kentleşmenin genişlemesiyle birlikte fiilen yerleşime açılmış, ancak resmi kayıtlarda hâlâ orman ya da su yapısı alanı olarak görünen arazilerin hukuki statüsü netleştirilecek. Özellikle geçmişte orman vasfını kaybetmiş olmasına rağmen mevzuatta 'orman' sayılmaya devam eden taşınmazlarda, vatandaşların inşa ettiği konut ve diğer yapıların tapularından kaynaklanan sorunların çözülmesi planlanıyor.





BELİRSİZLİKLER GİDERİLECEK

Teklif sadece eski orman arazilerini değil; gölet, baraj, göl ve akarsu yatağı gibi alanları da kapsıyor. Kontrolü DSİ'de bulunan ancak zamanla kentleşme baskısıyla kullanım niteliğini kaybeden bu alanlarda da tapu ve devir işlemlerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, taşınmaz sınırlarına ilişkin ihtilaflar ele alınacak, fiili durum ile resmi vatandaşların mülkiyet hakkına ilişkin yaşadığı belirsizlikler ortadan kaldırılacak.





DÜZENLEMENİN KAPSAMINDA YER ALACAK ARAZİLER

Düzenlemenin 2B uygulamasının yürürlüğe alındığı ve 31 Aralık 1981 sonrasında orman niteliğini kaybettiği iddia edilen alanları kapsaması bekleniyor. Bu tarihten sonra vasfını kaybeden yerler kural olarak orman sayılmaya devam ediyor. Yine kadastro hatası bulunan alanlardaki yapıların tapularındaki belirsizlik giderilecek.



