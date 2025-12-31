30 adet Hürjet'in satışı için imzalar atıldı: İspanya'ya ilk teslimat 2028'de

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in İspanya'ya ihracatına yönelik 2,6 milyar avro değerinde anlaşma imzalandı. İspanya Entegre Gelişmiş Uçuş Eğitim Sistemi kapsamında İspanya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere Hürjet Jet Eğitim Uçağı seçilerek, TUSAŞ-AIRBUS ortaklığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında sözleşme resmileşti. TUSAŞ tesislerinde üretilecek Hürjet’lerin teslimatlarının 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, "Hürjet 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek Türk savunma sanayisi adına tarihi bir ihracat başarısına imza attı. İmzalanan bu anlaşma, Hürjet’in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir” dedi.